Nadchodzą Mi FlipBuds Pro – nowe słuchawki TWS od Xiaomi z aktywną redukcją szumów

Przyszedł czas na kolejne zapowiedzi od Xiaomi. Tym chodzi o nowe słuchawki prawdziwie bezprzewodowe. Mi FlipBuds Pro to propozycja dla bardziej wymagających użytkowników. Ma nie zabraknąć aktywnej redukcji szumów ANC, jak i długiego czasu pracy.

Po co komu kabel?

Popularność słuchawek TWS rośnie z roku na rok. Pokazują to liczne statystyki i raporty. Użytkownicy po prostu doceniają wygodę braku kabla. Nie da się też ukryć, że trend ten wspomagany jest przez politykę wiodących firm produkujących smartfony, którzy w swoich najlepszych urządzeniach nie decydują się na obecność złącza słuchawkowego audio jack 3,5 mm. Całe szczęście dla tych, którzy bez przewodowych słuchawek nie mogą żyć, też potrafią się znaleźć niezłe propozycje na rynku, jak chociażby nadchodzący Asus Zenfone 8.

Słuchawki TWS od Xiaomi cieszą się sporą popularnością – fot. Tabletowo.pl

Jak chodzi o Xiaomi, to w portfolio firmy można znaleźć kilka ciekawych propozycji dla fanów słuchawek Bluetooth, jak na przykład Mi True Wireless Earphones 2. Nie ma co ukrywać, że w przypadku akcesoriów chińskiego producenta z reguły ich największą zaletą jest stosunek ceny do jakości.

Xiaomi Mi FlipBuds Pro

Wydaje się, że tym razem Chińczycy spróbują ugryźć kawałek tortu z wyższej półki cenowej. Jak podał oficjalny kanał Xiaomi na portalu Weibo, nowe słuchawki – Mi FlipBuds Pro – zadebiutują w Chinach już 13 maja.

Xiaomi Mi FilpBuds Pro – oficjalne rendery – fot. Weibo/Xiaomi

Dokładna specyfikacja urządzenia nie jest jeszcze znana. Wiemy jednak na pewno, że główną zaletą słuchawek ma być obecność aktywnej redukcji szumów (ANC), która ma być zdolna do redukcji hałasów na poziomie nawet 40 dB. Producent zdecydował się na udostępnienie kilku renderów, pokazujących zarówno same słuchawki jak i etui ładujące.



Xiaomi Mi FilpBuds Pro – oficjalne rendery – fot. Weibo/Xiaomi

Jeśli chodzi o sam design, to najwyraźniej będziemy mieć do czynienia raczej z klasyką. Widzimy etui ładujące w kształcie prostokąta zaoblonego na krawędziach z diodą LED na froncie i dość standardowo wyglądające słuchawki. Całość w kwestii stylistyki przywodzi na myśl sprytne połączenie Apple AirPods Pro z Huawei Freebuds Pro.

Nie wiemy jeszcze, czy produkt trafi do oficjalnej sprzedaży w Polsce.