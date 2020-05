Wszystkie klony AirPodsów wyglądają tak samo. Xiaomi prezentuje słuchawki Mi AirDots 2 SE

Modeli AirPodsów jest mało, a słuchawek, które mocno je przypominają – od zatrzęsienia. Do tego drugiego, licznego grona, można zaliczyć nowe Xiaomi Mi AirDots 2 SE.

Bezprzewodowe słuchawki AirPods są jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych akcesoriów tego typu. Takiego sukcesu nie sposób nie zazdrościć, stąd producenci elektroniki od lat chętnie „sugerują się” charakterystycznym designem pchełek od Apple, prezentując własne wariacje na temat słuchawek Bluetooth.

Xiaomi Mi AirDots 2 SE

Chiński gigant elektroniki użytkowej, Xiaomi, zaprezentował dziś kolejną wersję udanej linii słuchawek Mi AirDots. Stara się za jej pomocą pokryć wszystkie możliwe poziomy cenowe, stąd do tej pory widzieliśmy już na przykład tanie Redmi AirDots S czy też Mi AirDots Pro 2. Przyszedł czas na coś pomiędzy.

Xiaomi Mi AirDots 2 SE (lub też Xiaomi Mi AirDots Pro SE) to tańsza wersja podstawowych słuchawek Mi AirDots 2, która od przyszłego tygodnia będzie sprzedawana w Chinach. Wyposażono ją w łączność Bluetooth 5.0, sterowanie komendami głosowymi i podwójne mikrofony dla systemu redukcji szumów otoczenia. Każda z pchełek ma przetworniki o średnicy 14,2 mm. Obsługuje jednak mniej kodeków niż droższe opcje – słuchawki są zgodne z AAC, ale z Hi-Res LDHC już nie.

Dla niektórych pewnie to nowość, ale AirDots 2 SE, jak wiele nowych konstrukcji BT audio, potrafią połączyć się z telefonem zaraz po otwarciu i wyciągnięciu ich z etui ładującego. Zapewnia ono 15 godzin dodatkowego czasu pracy słuchawek – same pchełki podziałają do 5 godzin na jednym ładowaniu.

Każda słuchawka waży 4,7 grama, zaś etui – 48 gramów. Opakowanie ładowane jest za pomocą USB typu C, co zajmuje około 1,5 godziny.

Xiaomi Mi AirDots 2 SE zostały wycenione na 169 juanów (~100 zł).

źródło: fonearena