Dzięki tej aktualizacji w końcu się wyśpisz. Xiaomi Mi Band 6 z funkcją badania jakości snu

W Chinach sprzedaż Xiaomi Mi Smart Band 6 trwa w najlepsze. W międzyczasie, Xiaomi postanowiło zaktualizować swoją aplikację Mi Fit, służącą do łączenia inteligentnych opasek tego producenta z innymi urządzeniami. Użytkownik, oprócz wglądu do swoich postępów w treningach i podstawowych funkcji, będzie mógł teraz sprawdzić, czy aby na pewno się dobrze wyspał.

Nocny stróż

Zgodnie z zapowiedziami, Xiaomi w najnowszej wersji aplikacji Mi Fit oznaczonej numerem 5.0 (obecnie dostępnej wyłącznie w Chinach i Indiach), udostępniło długo wyczekiwaną funkcję, polegającą na szczegółowym monitorowaniu oddechu podczas snu w celu wykrycia potencjalnie niepokojących objawów.

Jest to szczególnie dobra wiadomość dla tych osób, których organizm z różnych powodów nie otrzymuje wystarczającej ilości snu w ciągu dnia lub jakość tego snu pozostawia wiele do życzenia. Dzięki rzeczonej analizie poszczególnych faz snu, użytkownicy otrzymają informację zwrotną, na podstawie której mogą zauważyć negatywne nawyki doprowadzające do takiego stanu rzeczy, a w skrajnych przypadkach skontaktować się ze specjalistą w dziedzinie.

Dla przypomnienia – specyfikacja Xiaomi Mi Smart Band 6

Nie jest to jedyna nowość obecna na pokładzie Xiaomi Mi Smart Band 6. Inteligentna opaska została wyposażona w znacznie większy względem poprzednika ekran o przekątnej aż 1,56 cala (dla porównania, ekran Mi Band 5 miał przekątną „zaledwie” 1,1 cala).

Nie mogło zabraknąć, szczególnie pożądanego w dzisiejszych czasach, pulsoksymetru, służącego do pomiaru saturacji krwi (czyli poziomu nasycenia krwi tlenem). Aktywni fizycznie na pewno nie będą mogli narzekać na nudę, ponieważ Mi Smart Band 6 oferuje aż 30 różnych trybów sportowych, z których część wykrywana jest automatycznie. W sam raz na każdy dzień miesiąca.

Akumulator o pojemności 125 mAh użytkownik naładuje ładowarką ze złączem magnetycznym w około dwie godziny. Taki czas ładowania przekłada się przy dobrych wiatrach na około dwa tygodnie eksploatowania urządzenia. Opaska jest wodoodporna i spokojnie wytrzyma ciśnienie do pięciu ATM.

Europejska cena Xiaomi Mi Smart Band 6 została ustalona na poziomie 44,99 euro.