Xiaomi planuje wprowadzić na rynek nową wersję Xiaomi Mi… 10

Ten, kto policzy, ile już smartfonów wchodzi w skład serii Xiaomi Mi 10, dostanie ode mnie talon na balon. Tymczasem okazało się, że Xiaomi jeszcze jej nie zamknęło, bowiem wkrótce na rynku pojawi się kolejny model z tej linii z nowym procesorem Qualcomm Snapdragon.

Xiaomi zdaje się wychodzić z założenia, że im więcej różnych modeli wprowadzi na rynek, tym więcej smartfonów sprzeda w ujęciu globalnym. I to chyba rzeczywiście działa, ponieważ jest już trzecim największym producentem smart-telefonów na świecie, zaraz za Samsungiem i Huawei (w 2021 roku ten ostatni może jednak spaść nawet na siódme miejsce w podobnym rankingu).

Xiaomi Mi 10 wkrótce ponownie zadebiutuje na rynku w nieco odmienionej wersji

Od premiery Xiaomi Mi 10 wkrótce minie rok. Smartfon jednak już miesiąc temu stracił miano flagowca, ponieważ przejął je zaprezentowany pod koniec grudnia Xiaomi Mi 11. W związku z tym wydawało się, że lada chwila świat zapomni o poprzedniej generacji, a tymczasem okazuje się, że… Xiaomi Mi 10 powróci (w chwale?) w odświeżonej wersji.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

O zamiarach Xiaomi w stosunku do tego modelu doniósł świetnie poinformowany leakster Digital Chat Station. Ujawnił on też, czym nowa wersja będzie się różniła od pierwowzoru. Okazuje się, że tylko jednym szczegółem – zamiast procesora Qualcomm Snapdragon 865, na pokładzie nadchodzącej nowości znajdzie się świeżutki układ Qualcomm Snapdragon 870, który jest delikatnie „podrasowaną” odsłoną platformy mobilnej Qualcomm Snapdragon 865+.

Według Digital Chat Station, pozostała specyfikacja ma być już taka sama jak w oryginale, co prowokuje pytanie, po co w ogóle taki smartfon pojawi się na rynku? Wszakże wydawało się, że seria Xiaomi Mi 10 „zwija się” z rynku, ponieważ (przynajmniej w Polsce) jest ona już niedostępna w większości sklepów (oficjalnych dystrybutorów).

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Jedyne, co przychodzi na myśl, to to, że Xiaomi najwyraźniej ma jeszcze części do Xiaomi Mi 10, tylko firmie zabrakło procesorów, dlatego sięgnęła po nowszego Snapdragona 870. Trudno bowiem jakoś inaczej, sensownie wytłumaczyć takie posunięcie.