Przeglądaj internet w świecie gry Cyberpunk 2077

Opera GX to przeglądarka stworzona z myślą o graczach, a ci nierzadko nawet po wyłączeniu gry nie chcą jeszcze jej tak do końca opuszczać. Idąc tym tropem, ekipa rozwijająca ten program przygotowała specjalny hub poświęcony grze Cyberpunk 2077. Pozwala pozostać w Night City nawet podczas surfowania w internecie.

Opera GX (ponownie) sięga po Cyberpunk 2077

W ubiegłym roku Opera GX została wzbogacona o oficjalny mod utrzymany w klimacie gry Cyberpunk 2077. Spotkał się on z ciepłym przyjęciem, a na jego pobranie użytkownicy zdecydowali się ponad 1,3 miliona razy. To dość wyraźnie pokazuje, że zainteresowanie jest, krótko mówiąc, niemałe.

Dlatego też to właśnie grze Cyberpunk 2077 poświęcony został pierwszy hub w Operze GX. To funkcja, która stanowi rozszerzenie klasycznych modyfikacji, wprowadzając wyższy poziom immersji. – Umożliwia użytkownikom korzystanie z sieci bez opuszczania Night City – jak czytamy w zapowiedzi.

Hub Cyberpunk 2077 w przeglądarce Opera GX (źródło: Opera)

Co daje hub Cyberpunk 2077 w przeglądarce Opera GX?

Dzięki temu hubowi użytkownicy mogą przeglądać strony internetowe ze ścieżką dźwiękową do gry Cyberpunk 2077 w tle, jak również wyświetlać strony w dystopijnym, cyberpunkowym stylu. To nie koniec, bo funkcja daje też dostęp do obszernej biblioteki treści związanych z produkcją studia CD Projekt Red.

Są to przede wszystkim:

muzyka, filmy i newsy wideo od twórców gry,

oficjalne przewodniki ułatwiające modowanie gry,

broszura gry stworzona zarówno dla nowicjuszy, jak i weteranów,

interaktywna mapa świata ze zdjęciami poszczególnych lokalizacji,

a także rozmaite inne przewodniki, w tym cosplayowe.

Gamingowe huby w przeglądarce Opera GX mają pogłębiać połączenie między aplikacją a grami wideo. Cyberpunk 2077 przeciera szlaki, ale najpewniej na tym tytule się nie skończy. – Stworzyliśmy precedens i daliśmy fanom to, czego naprawdę chcą: wciągające doświadczenie z grami, które kochają – podsumował Maciej Kocemba, dyrektor produktu w Opera GX.

A czy istnieje może jakaś produkcja, z którą Wy chętnie nie żegnalibyście się nawet podczas przeglądania internetu?