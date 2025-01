Nie będzie precedensu. TSMC nie chce współpracować z Samsungiem

Nawet jeśli jakiś producent chciałby być niczym Zosia Samosia, to istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że mu się to uda. TSMC niejednokrotnie wyręcza firmy w produkowaniu własnych procesorów, lecz wśród nich nie znajdzie się Samsung, mimo że niedawno kreślono taki scenariusz.

TSMC nie będzie produkować procesorów Samsunga

Gigant z Korei Południowej posiada ogromne doświadczenie w obszarze projektowania i produkowania półprzewodników. W przeszłości zdarzało się, że z jego fabryk wyjeżdżały układy również innych marek, jak Qualcomm. Niedawno pojawiły się jednak informacje, że Samsung rozważa zlecenie produkcji własnych SoC Exynos TSMC.

Byłoby to precedensowym wydarzeniem, bo do tej pory Koreańczycy samodzielnie projektowali i produkowali procesory z rodziny Exynos. Do podjęcia współpracy z TSMC miały jednak rzekomo zmotywować ich problemy z wydajnością najnowszego procesu technologicznego, których nie mają Tajwańczycy.

Według najnowszych informacji, precedensu nie będzie, ponieważ strony nie doszły do porozumienia. Co ciekawe, umowę odrzucić miało TSMC, co wskazuje, że Samsung faktycznie był mocno zmotywowany do zlecenia produkcji Exynosów Tajwańczykom. Ci najwyraźniej nie byli jednak skorzy do podjęcia się tego zadania.

Nie są znane szczegóły, można jedynie snuć domysły, co było powodem. Jednym z najbardziej prawdopodobnych wydaje się fakt, iż TSMC już teraz ma pełne ręce roboty i zwyczajnie nie posiada wystarczających mocy przerobowych, aby wziąć na siebie jeszcze produkcję koreańskich Exynosów.

Niewykluczone też, że Koreańczycy zaoferowali za małą kwotę za produkcję lub Tajwańczycy zażyczyli sobie za wysoką cenę w mniemaniu swojego niedoszłego partnera. Na tę chwilę wszystko zatem zostaje „po staremu”.

Samsung na jego szczęście radzi sobie coraz lepiej z produkcją procesorów

Informacje o nawiązaniu współpracy z tajwańskim gigantem pojawiły się w momencie, gdy dużo mówiło się o problemach Samsunga z wydajnością 3-nm procesu produkcyjnego, używanego do produkcji Exynosa 2500, który w pierwotnych założeniach miał trafić do części smartfonów z serii Galaxy S25.

Niedawno przedstawiciel koreańskiego przedsiębiorstwa poinformował jednak, że udało się uzyskać satysfakcjonującą wydajność i lada chwila ruszy produkcja na masową skalę. Exynos 2500 ostatecznie trafi do Galaxy Z Flip 7 i niewykluczone, że później jeszcze do innych modeli Galaxy.