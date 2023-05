Aparaty w Microsoft Surface Pro X nagle przestają działać, użytkownicy żądają odpowiedzi

Surface Pro X, flagowy tablet Microsoftu z układem Arm, znany z długiego czasu pracy na baterii i solidnej obsługi aplikacji, znalazł się teraz w centrum uwagi, a jego posiadacze w obliczu frustrującej wpadki – aparaty w ich urządzeniach nieoczekiwanie przestały działać.

Co jest przyczyną problemu?

W sieci pojawiło się mnóstwo raportów na platformie Reddit i forach pomocy technicznej producenta opisujących, jak aparaty w ich urządzeniach w tajemniczy sposób przestały działać. Podczas próby uruchomienia aparatu pojawia się błąd „0xA00F4271 (0x80004005)”. Użytkowników niepokoi fakt, że ponowna instalacja sterowników aparatów nie pomaga i kłopotliwy problem nadal występuje.

Microsoft Surface Pro X / fot. Karol Kunat, Tabletowo.pl

Główna przyczyna tego problemu pozostaje nieuchwytna, choć pojawiło się intrygujące obejście, sugerujące potencjalny związek z wygasłym certyfikatem bezpieczeństwa w systemie operacyjnym Windows. Użytkownicy tabletu firmy z Redmond odkryli rozwiązanie: cofając datę systemową do 22 maja, kamera w cudowny sposób powraca do życia.

Co ważne, zaleca się ostrożność przy stosowaniu tego sposobu – może spowodować problemy z uwierzytelnianiem w niektórych witrynach i usługach. Jest to rozwiązanie tylko tymczasowe, które ma być „na przeczekanie” do momentu, aż producent rozwiąże problem.

Warto tu zauważyć, że problemy z kamerą w Surface Pro X pojawiły się w samym środku konferencji deweloperów Microsoft Build, na której gigant zaprezentował ulepszenia dla systemu Windows 11. To ogromna wpadka wizerunkowa, bowiem podczas gdy producent prezentuje, jak będzie wyglądała przyszłość jego platformy, sprzęt z nią na pokładzie doznaje awarii.

Co dalej?

Serwis The Verge poprosił Microsoft o komentarz do tej sytuacji, lecz gigant z Redmond wciąż nie odpowiedział. W świetle tych wydarzeń nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie czekać i mieć nadzieję, że problem zostanie jak najszybciej rozwiązany. Przy okazji warto jednak przypomnieć, że wczoraj Microsoft udostępnił aktualizację Windows 11 Moment 3, która zawiera również ulepszenia dla urządzeń z procesorami Arm, lecz jej dostępność jest na razie ograniczona i nie wiemy, czy rozwiązuje problemy z aparatem w Surface Pro X.