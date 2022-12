Tym długopisem Xiaomi można przetłumaczyć książkę

Xiaomi to znana i lubiana przez Polaków marka. Mogłoby się wydawać, że ten producent nie jest już w stanie nas niczym zaskoczyć, a jednak. Chińska firma stworzyła specjalny długopis, za pomocą którego można m.in. przetłumaczyć książkę. Co jeszcze potrafi ten sprzęt?

Długopis z wbudowanym słownikiem

Długopis Xiaomi Mijia Dictionary Pen to zdecydowanie nie jest zwykły długopis, przede wszystkim ze względu na to, że brak mu jego podstawowej funkcji, czyli pisania. Oferuje za to swoim użytkownikom znacznie więcej.

Mijia Dictionary Pen (źródło: Xiaomi)

Urządzenie ma wymiary 148,5×32,5×14,5 mm i zostało wyposażone w skaner, wyświetlacz oraz 8 Mpix aparat. Skaner jest umieszczony w miejscu, gdzie (zgodnie z nazwą produktu) powinien znajdować się rysik. Przesuwając nim po tekście, linijka po linijce, jest on skanowany. Podobny efekt użytkownik może otrzymać, skanując tekst za pomocą aparatu – Xiaomi podkreśla, ze jest to możliwe pod różnymi kątami.

Producent chwali się, że Mijia Dictionary Pen jest w stanie rozpoznać ponad 15 mln chińskich i angielskich słów, a wskaźnik rozpoznawania zeskanowanego tekstu wynosi w przypadku tego urządzenia aż 99%. Obecnie, po rozpoznaniu zeskanowanego tekstu przez oprogramowanie OCR, można przetłumaczyć go z chińskiego na angielski i odwrotnie. W styczniu ma jednak pojawić się aktualizacja oprogramowania, która pozwoli tłumaczyć tekst również na język japoński, koreański, niemiecki i rosyjski.

Xiaomi Mijia Dictionary Pen obsługuje także tłumaczenie głosowe. Na stronie producenta można znaleźć też informację, że w nadchodzącej w styczniu aktualizacji pojawi się możliwość wysyłania przetłumaczonych notatek na smartfon oraz ich drukowania. O urządzeniu wiemy jeszcze, że oferuje 16 GB wbudowanej pamięci i jest zasilane akumulatorem litowo-jonowym, aczkolwiek producent nie zdradził jego pojemności, ani tego, na jak długi czas pracy pozwoli.

Ile kosztuje ten gadżet Xiaomi?

Na oficjalnej stronie producenta Xiaomi Mijia Dictionary Pen kosztuje 699 juanów, czyli równowartość ~440 złotych. Czy to niska, czy wysoka cena za taki gadżet? Znajdziemy sporo zarówno droższych, jak i tańszych produktów oferujących podobne rozwiązania.

Wyjątkowy długopis Xiaomi jest dostępny na rodzimym dla firmy, chińskim rynku i nie ma jeszcze informacji o tym, czy trafi do sprzedaży poza nim.