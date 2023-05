Idealne słuchawki dla fanów Gwiezdnych Wojen i Xiaomi już w Polsce!

Jeżeli należycie do miłośników uniwersum Gwiezdnych Wojen, a przy okazji jesteście także fanami sprzętu marki Xiaomi, to te słuchawki będą dla Was idealnym wyborem! Firma zaprezentowała właśnie pchełki true wireless Buds 3 w wyjątkowej edycji Star Wars. Czym się wyróżniają i czy moc w nich silna jest?

Specyfikacja Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition

Z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen, firma Xiaomi przygotowała nie lada gratkę dla fanów tej niezwykle znanej i popularnej serii filmów. Wprawdzie słuchawki Buds 3, o których tutaj mowa, swoją premierę miały przeszło rok temu, to w takiej wersji jeszcze ich nie widzieliśmy.

Specyfikacyjnie są one zbieżne z bazowym modelem. Za to, co najważniejsze, czyli za wrażenia brzmieniowe, odpowiadają przetworniki dynamiczne z podwójnymi magnesami i membraną poruszaną przez cewki CCAW. Nad wysoką rozdzielczością dźwięku pieczę sprawuje z kolei kodek LDAC, którego zastosowanie pozwoliło na uzyskanie certyfikatu Hi-Res Audio Wireless.

Każda ze słuchawek ma po trzy mikrofony, które odpowiadają zarówno za rozmowy telefoniczne, jak i za kolejny ważny aspekt, jakim jest aktywna redukcja szumów. ANC w Buds 3 Star Wars Edition ma zapewniać izolowanie do 40 decybeli hałasów zewnętrznych. Sterowanie odtwarzaniem i kontrolą hałasu odbywa się za pośrednictwem paneli dotykowych na frontach obudów słuchawek.

Słuchawki Buds 3 Star Wars Edition (źródło: materiały prasowe)

Łączność z naszymi urządzeniami odbywa się przy pomocy interfejsu Bluetooth 5.2 z obsługą funkcji multipoint. Oznacza to, że możemy je połączyć z dwoma urządzeniami jednocześnie. Ustawieniami Buds 3 można zarządzać z poziomu aplikacji Xiaomi Earbuds dostępnej na Androida oraz iOS. Dzięki etui ładującemu, słuchawki są w stanie działać do 32 godzin, a naładujemy je poprzez złącze USB-C oraz indukcyjnie.

Wyjątkowy design i dedykowane dźwięki

Oczywiście, niewątpliwym wyróżnikiem Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition jest ich design. Całość zamknięto w białej obudowie z czarnymi wstawkami. Na słuchawkach naniesiono dobrze znane fanom logo Imperium. Front etui zdobi z kolei wygrawerowany wizerunek hełmu Szturmowca, który znalazł się także na przewodzie do ładowania. Pudełko, w jakim otrzymujemy słuchawki także ma być wyjątkowe.

źródło: materiały prasowe

Dodatkowym smaczkiem, jaki mogą docenić fani Star Wars są specjalne efekty dźwiękowe. Producent wgrał tutaj niestandardowe komunikaty głosowe, informujące o połączeniu z urządzeniem, czy niskim poziomie baterii, inspirowane gwiezdnowojennym uniwersum.

Cena i dostępność

To, co wielu z czytających pewnie ucieszy, to fakt, że słuchawki Buds 3 Star Wars Edition pojawiły się również na polskim rynku. Już teraz można je kupić w autoryzowanych sklepach Xiaomi (m.in. mi-home.pl i mi-store.pl) oraz u partnerów handlowych.

Zostały wycenione na 549 złotych, co może i nie czyni ich najtańszymi słuchawkami na rynku, ale z pewnością będą świetnym wyborem dla fanów Gwiezdnych Wojen. Nie da się też ukryć, że są one przy tym też bardzo unikalnym produktem.