Final Fantasy XVI bez tajemnic. PlayStation wszystko ujawniło

Najnowsze State of Play, które odbyło się w nocy z czwartku na piątek, poświęcone było Final Fantasy XVI, czyli grze zapowiedzianej jeszcze przed debiutem PlayStation 5. Do premiery gry pozostało zaledwie 69 dni – wreszcie poznaliśmy szczegóły.

Final Fantasy XVI z 25-minutowym gameplayem

Final Fantasy XVI to gra, która jest oczkiem w głowie dla PlayStation. Produkcja została zapowiedziana jeszcze zanim konsola PS5 wyszła na rynek. Kontynuację tej kultowej serii poruszono na najnowszym State of Play, które było dedykowane FF XVI. Deweloperzy przygotowali dla nas długi gameplay, wytłumaczyli trochę mechanik oraz nakreślili, czego możemy oczekiwać od tego tytułu.

Na pewno hype na tę grę jest spory, więc twórcy robią wszystko, żeby sprostać wymaganiom. Warto podkreślić, że jest to pierwszy tytuł, który od samego początku był tworzony z myślą o PlayStation 5. Do tego na premierę dostępne będą napisy w języku polskim – wcześniej nie mogliśmy na to liczyć.

Co wiemy o Final Fantasy XVI?

Jako gracz wcielimy się w rolę Clive Rosfielda i będziemy podziwiać świat jego oczami na różnych etapach życia. W trakcie State of Play, które możesz obejrzeć wyżej, twórcy pokazali nam wiele lokacji. Będziemy mogli się poruszać pomiędzy nimi za pomocą szybkiej podróży. Trzeba jednak podkreślić, że Final Fantasy XVI będzie opierać się głównie na walce – ta ma odbywać się w czasie rzeczywistym i patrząc na zapowiedzi, jest niezwykle widowiskowa.

W grze dostępny będzie również klasyczny rozwój bohatera, drzewko z umiejętnościami, a także „fabularny tryb”, gdzie poznamy przygodę bez dynamicznych starć. Trzeba przyznać, że całość zapowiada się niesamowicie ciekawie. Tytuł ma wyjść już 22 czerwca 2023 roku – na początku jedynie na konsolę PlayStation 5.

Screen z gry Final Fantasy XVI (źródło: PlayStation / materiał promocyjny)

Dotychczas raczej PlayStation stroniło od poświęcania State of Play w całości jednej grze, ale widać, że firmie bardzo mocno zależy na Final Fantasy XVI . Możemy więc oczekiwać, iż produkcja będzie dopracowana i uniknie wielu problemów „wieku dziecięcego”, czego często jesteśmy świadkami w ostatnim czasie.