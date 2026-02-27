Koniec kabli w plecaku. Razer znalazł sprytny patent

Portfolio Razera można bez cienia kłamstwa streścić jako „wszystko dla graczy” – w końcu znajdziecie u niego myszki, klawiatury, słuchawki czy fotele gamingowe. Natomiast nowość w ofercie to pierwszy taki produkt tej marki.

Nie byle jakie etui do laptopów

Tym razem Razer przygotował coś dla fanów mobilnego gamingu – ale nie tego spod znaku smartfona i tableta. Mowa bowiem o Etui na laptopa. Wykonano je z poliestrowego splotu, a w środku wyściełane jest miękką mikrofibrą. Całośc ma amortyzować wstrząsy i chronić przed zarysowaniami obudowy. Wymiary 396 x 300 x 8 mm pozwalają na wygodne umieszczenie w nim sprzętów z ekranem o przekątnej do 16-cali, w tym Razer Blade’a 16 z 2025 roku. Całość waży około 410 gramów.

Razer Laptop Sleeve 16 (Źródło: Razer)

Zaraz, jak to ponad 400 gramów przy plecionym plastiku i miękkim wypełnieniu? To proste – akcesorium oferuje również wbudowaną stację do bezprzewodowego ładowania. W klapie służącej równocześnie do zamykania etui znajdują się dwie strefy kompatybilne ze standardem MagSafe, które po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania po kablu USB-C umożliwiają jednoczesne ładowanie indukcyjne o mocy do 15 lub 5 W, w zależności od wybranego pola. Dzięki magnetycznemu pozycjonowaniu uzupełnianie baterii odbywa się bez strat energii.

Teraz do pełni szczęścia brakuje tylko, aby Razer wrócił do produkcji serii bezprzewodowych słuchawek TWS Hammerhead i wprowadził do nich możliwość ładowania indukcyjnego. W końcu wystarczy kupić bezprzewodową mysz producenta kompatybilną ze specjalnym krążkiem (m.in. Razer Basilisk V3 Pro, Cobra Pro czy Naga V2 Pro) aby móc ładować gryzonia za pomocą nowego etui. Dla osób, które jednak są uczulone na ładowanie bezprzewodowe przygotowano też tradycyjne etui, które waży tylko 350 gramów.

Razer Laptop Sleeve 16 (Źródło: Razer)

Razer Laptop Sleeve 16

Co ciekawe, Razer nie zdecydował się tym razem na nadanie akcesorium unikalnej nazwy – to po prostu etui na laptopa. Jest to o tyle ciekawe, że nawet markowe plecaki i torby mają swoje unikalne nazewnictwo (Rogue oraz Xanthus), a jedynymi produktami pozbawionymi tej unikatowości są jeszcze etui na mniejsze (13,3″) i większe (17,6″) laptopy, nakładka na palce oraz system opasek do Meta Quest 2.

Jak to bywa w przypadku tego producenta, nie jest tanio. Bazowa wersja etui została wyceniona na 89,99 euro (~380 złotych) a opcja ze stacją ładującą na 139,99 euro (~590 złotych). Bardziej rozbudowany wariant możecie juz zamawiać na oficjalnej stronie Razera.