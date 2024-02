Wkrótce na wizytę u lekarza na NFZ umówisz się online

W ostatnich latach cyfryzacja w polskich urzędach poszła zdecydowanie do przodu. Ten fakt nie ominął także służby zdrowia. Ministerstwo wprowadzało kolejne, przydatne dla pacjentów nowości, które po prostu ułatwiały im życie. Pozostała jeszcze tylko jedna istotna kwestia – możliwość umawiania online wizyt u lekarzy na NFZ.

Internetowa rejestracja to nic nowego

Na prywatne wizyty lekarskie już od dawna możemy umawiać się online. Jeśli jednak chodzi o wizyty realizowane w ramach umowy z NFZ, to w większości przypadków musimy po prostu zadzwonić do przychodni. A to nie zawsze jest takie proste. Pamiętam, jak wielokrotnie wybierałem numer nawet kilkanaście razy, by w końcu trafić na „wolną linię”.

W Polsce już kilka lat temu udało się z sukcesem wprowadzić e-recepty, które potem zostały zintegrowane również z aplikacją mObywatel. Sporo rozwinęła się także apka moje IKP, która oferuje m.in. możliwość zamówienia elektronicznej recepty na leki przyjmowane na stałe, bez konieczności ponownej wizyty u lekarza. Do tej pory w życie nie weszły jednak plany ministra Adama Niedzielskiego, który zapowiadał internetową rejestrację na wizytę u lekarza na NFZ.

Wizytę na NFZ umówisz online. Już niedługo

Nowa Minister zdrowia, Izabela Leszczyna, w wywiadzie z WP potwierdziła, że system umawiania wizyt online na pewno zostanie wprowadzony. Minister podkreśliła, że jeśli takie rozwiązania działają już w przypadku prywatnych placówek, to można i trzeba wprowadzić je także w publicznym systemie ochrony zdrowia. Dodała również, że musimy pamiętać, że to bardziej skomplikowane niż w przypadku prywatnych podmiotów, bo zakres działalności podmiotów publicznych jest o wiele szerszy niż prywatnych lecznic.

Kiedy możemy się spodziewać wprowadzenia internetowego systemu rezerwacji wizyt? Według Minister Leszczyny realnym terminem jest połowa 2024 roku. Zaznacza ona jednak, że na początku system będzie obejmować tylko niektórych specjalistów i sukcesywnie będzie rozszerzany. Ten proces ma zająć około roku, a więc finalnej wersji możemy spodziewać się w połowie 2025 roku.