Kolejna karta dla krypto górników? Wyciekła specyfikacja układu opartego na rdzeniu AMD Big Navi 22

Jakiś czas temu w internecie pojawiły się pierwsze informacje dotyczące nieznanej karty dedykowanej krypto górnikom z rdzeniem RDNA 2 Navi 21. Układ, co ciekawe, był kopią znanej desktopowej karty graficznej Radeon RX 6900 XT, chociaż został przystosowany pod „górnicze” zastosowania. Do sieci właśnie trafiły dane na temat kolejnej karty, tym razem opartej na rdzeniu AMD Big Navi 22, która będzie przeznaczona do wydobywania kryptowalut.

Karta dla górników z rdzeniem Big Navi 22

Odkąd trwa kryzys na rynku kart graficznych, producenci robią wszystko, co w ich mocy, aby zwiększyć dostępność układów dla graczy. Najbardziej popularne GPU z serii GeForce RTX otrzymały sprzętowy ogranicznik LHR, NVIDIA także wprowadziła karty CMP HX dedykowane krypto górnikom. Wszystko wskazuje na to, że AMD także pracuje nad podobnymi GPU, bowiem w internecie pojawia się już kolejny przeciek.

Poprzednio była mowa o karcie z flagowym czipem Navi 21, natomiast kolejny układ, ponownie marki XFX jest wyposażony w rdzeń RDNA 2 Navi 22, znany między innymi z Radeona RX 6700 XT.

„Górnicza” karta graficzna XFX z rdzeniem Big Navi 22 ma na pokładzie 10 GB pamięci GDDR6 na 160-bitowej szynie, o taktowaniu 16000 MHz, oferując przepust na poziomie 344 GB/s. Ponadto, układ oferuje 2304 jednostek cieniujących – specyfikacja idealnie pokrywa się z czipem, wykorzystywanym w mobilnym GPU AMD Radeon RX 6700M.

Tajemniczy układ wygląda praktycznie tak samo, jak model z rdzeniem Navi 21. Karta cechuje się w pełni pasywnym systemem chłodzenia, obudowanym aluminiowym radiatorem. Konstrukcja wymaga dodatkowego zasilania 2 x 8-pin, gdzie wtyczki zostały zamontowane z tyłu karty. Jako iż jest to GPU dla górników kryptowalut, układ został pozbawiony jakichkolwiek złączy.

A jak wygląda wydajność tajemniczej karty XFX na rdzeniu Big Navi 22? Karta zapewnia moc 39.06 MH/s w wydobywaniu ETH, gdzie konstrukcja nagrzewała się do 90°C. Wynik nie należy zdecydowanie do tych najlepszych – chociaż nie mamy informacji, ile karta pobiera prądu oraz jak karta zostanie wyceniona. Na więcej informacji dotyczących tajemniczej karty przyjdzie nam jeszcze poczekać.