Ceny kart graficznych są naprawdę wysokie. I mogą jeszcze bardziej wzrosnąć

Ceny kart graficznych poszły w górę wraz z szałem na wszelkie kryptowaluty. Już od początku roku ciężko jest kupić jakiekolwiek GPU do komputera osobistego. Producenci walczą z krypto górnikami, implementując m.in. ogranicznik LHR, a nawet wydają specjalne górnicze układy, jednak to nie pomaga. Jeśli karty pojawiają się w sklepie, to w bardzo wywindowanych cenach. Na całym świecie jest podobnie jak w Polsce. Nasz zachodni sąsiad, czyli Niemcy, także boryka się z wysokimi cenami układów graficznych.

Wysokie ceny kart graficznych – nie zapowiada się na spadek

Początek roku nie był najgorszym czasem na zakup karty graficznej – ceny układów stały na stosunkowo dobrym poziomie, a karty oparte na architekturze Ampere (seria RTX 3000) kosztowały w sklepach średnio 127% ceny katalogowej producenta. Wraz z kolejnymi miesiącami było jednak tylko gorzej – w marcu w niemieckich sklepach pojawił się pierwszy większy wzrost cen układów zarówno Zielonych, jak i Czerwonych.

Ceny już wtedy były bardzo wysokie – średnia cen na ten czas istniejących kart GeForce (czyli RTX 3060, 3060 Ti, 3070, 3080 i 3090) była ponad dwukrotnie wyższa niż wycena MSRP. Z Radeonami było trochę lepiej, bo kosztowały około 90% więcej niż zalecał producent. Z najwyższym peakiem mieliśmy do czynienia wtedy, gdy ceny kart graficznych NVIDII były już 3 razy wyższe niż katalogowe, a AMD dwa razy.

Ceny kart graficznych w Niemczech potem spadały, ze względu na spadek wartości najbardziej popularnych kryptowalut, takich jak Bitcoin czy Ether – aż do sierpnia. Podobnie sytuacja miała się w Polsce, bowiem to był najlepszy od miesięcy czas na zakup komputera – karty kosztowały „tylko” 50% więcej. Tendencja spadkowa jednak się nie utrzymała – ceny zaczęły ponownie rosnąć.

Jak podaje portal 3dcenter, ceny kart graficznych u naszego zachodniego sąsiada są o 70% wyższe niż rekomendowane przez producenta. Jak widać, na razie nie mamy co liczyć na poprawę cen ani dostępności. Nadchodzi okres świąteczny, czyli czas wzmożonych zakupów – najprawdopodobniej do końca obecnego roku ceny kart graficznych pójdą jeszcze w górę, a dostępność wcale się nie poprawi.







Analizując uśrednione ceny kart graficznych całej rodziny GeForce z popularnego niemieckiego sklepu Alternate, można dojść do wniosku, że niektóre układy kosztują nawet więcej niż podaje portal 3dcenter. Najtańszy model 3060 jest na przykład dwukrotnie droższy, natomiast najdroższy układ z rodziny RTX 3090 kosztuje o 78% więcej niż powinien. Mimo to dostępność kart jest bardzo dobra – w sklepie można kupić niereferencyjne modele od wielu producentów.

Model Cena MSRP (katalogowa) Cena faktyczna (uśredniona) GeForce RTX 3060 329 euro 670 euro GeForce RTX 3060 Ti 419 euro 750 euro GeForce RTX 3070 519 euro 984 euro GeForce RTX 3070 Ti 619 euro 1144 euro GeForce RTX 3080 719 euro 1439 euro GeForce RTX 3080 Ti 1199 euro 1774 euro GeForce RTX 3090 1549 euro 2759 euro





Warto wspomnieć o kartach AMD Radeon, ponieważ ich ceny także są wywindowane, a dostępność zdecydowanie gorsza niż w przypadku GPU z serii GeForce RTX 3000. W sklepie internetowym alternate można kupić co najwyżej cztery modele niereferencyjnych Radeonów, a w przypadku układu RX 6800 XT tylko jeden.







Model Cena MSRP (katalogowa) Cena faktyczna (uśredniona) Radeon RX 6600 XT 379 euro 644 euro Radeon RX 6700 XT 479 euro 994 euro Radeon RX 6800 XT 589 euro 1299 euro Radeon RX 6900 XT 1099 euro 1946 euro

Ponadto dochodzi jeszcze jeden czynnik. Cena produkcji czipów opartych na 7-nm procesie technologicznym TSMC ma wzrosnąć o 10%. Karty NVIDII są produkowane przez Samsunga w 8-nm procesie litograficznym, natomiast układy RDNA 2 wychodzą z fabryki TSMC – produkcja kart Radeon RX będzie droższa, a ceny kart graficznych prawdopodobnie także pójdą w górę.