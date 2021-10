Xbox zacieśnia współpracę z Twitchem! Nowe funkcje ułatwią streaming

Od momentu porzucenia przez Microsoft aplikacji Mixer, streaming gier nie był raczej najmocniejszą stroną konsol rodziny Xbox. To już powoli staje się przeszłością, ponieważ drużyna Phila Spencera zawiązała ciaśniejszą komitywę z serwisem Twitch.

Streaming na Xboxie? Proszę bardzo!

Od kilkunastu godzin, osoby uczestniczące w programie Xbox Insider mogą już korzystać z ułatwionego strumieniowania z aplikacji Twitch. Wystarczy wcisnąć przycisk z logo konsoli, przejść do zakładki Capture & Share, połączyć swoje konto na platformie Amazonu z konsolą i już możemy cieszyć się rozgrywką przesyłaną do całego świata.

Liczba funkcji, jakie Xbox dodaje z każdą aktualizacją jest tak ogromna, że trudno za nimi nadążyć (źródło: Twitter)

Streamowanie na Twitchu było już wcześniej możliwe na konsolach Xbox. Proces został jednak teraz znacznie ułatwiony, tak by każdy mógł w prosty sposób strumieniować swoją rozgrywkę. Konfiguracja mikrofonu, kamery – wszystko to jest wyraźnie dostępne dzięki zakładce Capture & Share.

Chmura dla starszych konsol

W najnowszej aktualizacji dla uczestników programu Insider pojawia się jednak jeszcze jedna, jeszcze ważniejsza nowość. Użytkownicy konsol Xbox One mogą już korzystać z dobrodziejstw usługi Cloud Gaming. Oznacza to, że są oni w stanie strumieniować do siebie produkcje, które najlepiej funkcjonują zazwyczaj na konsolach Series S|X. Gracze mogą wypróbować takie hity jak The Medium, Halo: The Master Chief Collection, Microsoft Flight Simulator czy też Forza Horizon 4.

Jest to zdecydowanie dobra wiadomość, pozwalająca wydłużyć życie starszych konsol. Na dosłownie moment przed premierą Forza Horizon 5 oraz Halo: Infinite, tak ważne aktualizacje pozwalają mieć dobrą wiarę w działania Microsoftu. Po tym jak Microsoft zaktualizował serwery do konsol Series X, chmura funkcjonuje o niebo lepiej, pozwalając przy światłowodowym łączu na godziny komfortowej rozgrywki.

Najprawdopodobniej sam będę w taki sposób ogrywać najnowsze wyścigi od Playground Games, dlatego niezmiernie kibicuję rozwojowi Xbox Cloud Gaming. Umieszczenie tej funkcji na starszych konsolach to krok w dobrą stronę. Microsoft w ogóle nie musiał tego robić.