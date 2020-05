Xbox poczeka na oficjalną cenę PlayStation 5 i wyjedzie ze znacznie tańszym Series X

Microsoftowi bardzo zależy na tym, żeby Xbox Series X nie przegrał z PlayStation 5 na kilku pierwszych zakrętach po starcie. Dlatego, zdaniem analityków, zdecyduje się na bardzo drastyczny ruch: będzie sprzedawać swoją konsolę wyraźnie taniej.

Oficjalne ceny konsol nowej generacji wciąż nie są znane. Dość często powtarza się historyjka o tym, jakoby Sony wyceniło swoje PlayStation 5 na 499 dolarów. Zdaniem wielu komentatorów, to dość prawdopodobny scenariusz. System ten nie będzie miał na starcie zbyt wielu gier, ale wielkie nadzieje wiąże się z exclusive’ami i – trzeba przyznać – rozpalają one nastrój oczekiwania na PS5 jak mało co.

Microsoft może zagrać mocną kartą

Michael Pacher i Peter Moore to analitycy branży gier, którzy ostatnio wypowiedzieli ciekawą opinię na temat cen konsol nowej generacji. Patcher potwierdził, że zgodnie z jego wiedzą, Sony ustali cenę PS5 na 500 dolarów i wyraził przekonanie, że Microsoft będzie w stanie wypuścić swojego Xboksa Series X w znacznie niższej cenie. Implikował:

„Gdyby chcieli [Microsoft] obniżyć cenę o 100 dolarów względem PS5 i w ten sposób szybko zyskać pierwsze 10 milionów urządzeń, sądzę, że byliby w stanie to zrobić. Myślę, że poczekają, aż Sony pierwsze ogłosi ceny, a następnie ujawnią własne. Będzie to najprawdopodobniej 400 dolarów.”

Peter Moore, który był dyrektorem wykonawczym w EA oraz Microsofcie, potwierdził, że te przypuszczenia są bardzo prawdopodobne. Jego zdaniem Microsoft w tym momencie ocenia, ile jest w stanie stracić w początkowej fazie sprzedaży, byle tylko uzyskać większą liczbę sprzedanych konsol.

Szef Xboksa, Phil Spencer, stwierdził niedawno, że cena nowego Xboksa będzie elastycznie dostosowywać się do sytuacji finansowej na świecie – cokolwiek to znaczy. Czy chodzi o to, że Series X wypowie PlayStation 5 wojnę cenową? Oby – niedrogie i dobre systemy rozrywki w domu to zawsze profit dla klienta.

źródło: ithome.com dzięki gizchina.com