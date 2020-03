Microsoft opublikował specyfikację konsoli Xbox Series X. Gdzieś w oddali słychać płacz Sony

Świat nie był gotów na to, żeby poznać kompletną specyfikację konsoli Xbox Series X. Jednak stało się – już wiemy, co takiego Microsoft zamontuje w trzewiach wielkiego, czarnego obelisku z Redmond.

Microsoft z radością dzieli się z fanami gier kolejnymi szczegółami swojej konsoli Xbox Series X. W grudniu ubiegłego roku poznaliśmy o niej pierwsze fakty, a niespełna miesiąc temu podzielono się z nami kilkoma precyzyjniejszymi szczegółami, obejmującymi przede wszystkim obietnicę wstecznej kompatybilności, obejmującej także wybrane tytuły z Xbox 360. Na pewno ucieszyły nas też potwierdzone wieści o opcjach cross-buy, dzięki którym będziemy mogli zakupić Cyberpunka 2077 na Xbox One, i bez dopłacania zagrać w tę produkcję na konsoli najnowszej generacji.

Wszystko to prowadziło nas w tylko jednym kierunku: ujawnieniu dokładnej specyfikacji Xbox Series X.

Mocy nie zabraknie

Dzięki wzmocnieniu współpracy między Microsoftem a AMD, możliwe było stworzenie niestandardowego ośmiordzeniowego procesora AMD Zen 2 z grafiką RDNA klasy 2. Wiceprezes AMD poczynił uwagę, że jest to „największy skok pod względem generacji SoC oraz API, jaki firma kiedykolwiek podjęła z Microsoftem”, wobec czego spodziewa się, że Xbox Series X będzie przewodził pod względem innowacji.

Przyjrzyjmy się zatem tabelce ze specyfikacją nowej konsoli z Redmond.

CPU 8x rdzeni @ 3.8 GHz (3.6 GHz w/ SMT) niestandardowy Zen 2 CPU GPU 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz niestandardowy RDNA 2 GPU Rozmiar rdzenia (Die Size) 360.45 mm2 Proces technologiczny 7 nm, ulepszony Pamięć 16 GB GDDR6, 320-bit Przepustowość pamięci dla „pierwszych” 10 GB – 560 GB/s, dla „reszty” 6 GB – 336 GB/s Dysk 1 TB NVMe SSD Operacje wyjścia/wejścia na sek. 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed, with custom hardware decompression block) Slot na drugi dysk 1 TB Wyjście USB USB 3.2, ze wsparciem dla dysków HDD Napęd optyczny 4K UHD Blu-Ray Drive Tryb działania stałe 4K @ 60 kl./s, do 120 kl./s

Przy okazji Microsoft postanowił zapewnić, że X-klocek będzie wyraźnie mniejszy niż lodówka ;)

Xbox Series X nie ma się więc czego wstydzić, jeśli chodzi o zaplecze sprzętowe. Podobnie rzecz ma się z funkcjami, które będą możliwe dzięki zastosowaniu tych podzespołów.

Najbardziej zauważalnym aspektem ich działania będzie na pewno akceleracja DirectX Raytracing, która będzie umożliwiała twórcom tworzenie bardziej precyzyjnych fizycznie światów. Oświetlenie, cienie, odbicia, realistyczna akustyka i dźwięk przestrzenny – to wszystko ma charakteryzować gry odpalane na nowej konsoli.

Szybki, czarny diabeł

Oczywiście sporym atutem tej konstrukcji będzie też niestandardowy dysk SSD NVMe, dzięki któremu – według zapewnień Microsoftu – „będzie można skutecznie skracać czasy ładowania”. Najbardziej mają zyskać na tym gry z otwartym światem, takie jak Final Fantasy XV czy Red Dead Redemption 2.

Twórca nowej konsoli podkreśla, że stany zapisu gier będą przechowywane bezpośrednio na dysku SSD, co oznacza, że będziemy mogli przełączać się między wieloma jednocześnie odpalonymi grami, bez utraty postępu w rozgrywce czy konieczności ponownego ładowania którejkolwiek z nich. Funkcja nazwana Quick Resume może być zbawieniem dla tych, którzy do tej pory tracili postępy w grze z powodu konieczności zainstalowania aktualizacji konsoli lub niespodziewanego jej wyłączenia.

Microsoft nie omieszkał podkreślić też znaczenia wstecznej kompatybilności. Xbox Series X będzie w stanie nie tylko uruchamiać gry z Xbox One, ale także tytuły z Xbox 360 i pierwszego Xboksa. Dodatkowo, starsze tytuły zyskają sporo dzięki szybszemu ich uruchamianiu, lepszym czasom ładowania, bardziej stabilnym klatkażu, wyższej rozdzielczości i lepszemu obrazowi.

Philowi Spencerowi ufamy

Wszystko to składa się nam w obraz naprawdę solidnej konsoli, której Sony i PlayStation 5 będzie musiało stawić czoła. Odnoszę wrażenie, że tym razem Japończykom będzie znacznie trudniej już na starcie pokonać Xboksa, co jak pamiętamy, stało się sześć lat temu podczas pierwszych miesięcy po premierze PS4.

Jeśli jesteście głodni opisu wszystkich nowych technologii, które trafią do Xbox Series X, odsyłam Was do potężnego, źródłowego wpisu na stronie Xboksa.

źródło: Microsoft dzięki BGR