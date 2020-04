Xbox Series X kontra PlayStation 5 – który kontroler lepszy? (ankieta)

Czy pamiętacie te piękne czasy, gdy na przeróżnych forach internetowych rozbrzmiewały kłótnie nad wyższością jednej konsoli nad drugą? Pomimo tego, że duża część z takich dyskusji była dość toksyczna i na dobrą sprawę kompletnie bezcelowa, to jakoś tęsknie za tymi specyficznymi czasami. Co jakiś czas warto jednak (kulturalnie) podyskutować nad obecną sytuacją rynkową konsol – a właśnie nadarzyła się ku temu dobra okazja.

Nowa generacja konsol zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że zarówno Microsoft, jak i Sony coraz chętniej dzielą się informacjami na temat Xbox Series X i PlayStation 5. W przypadku konsoli Sony znamy znacznie mniej szczegółów niż u konkurenta. Ostatnio w sieci opublikowano grafiki przedstawiające nowy kontroler – DualSense. I tu pojawia się pytanie – który pad dzisiaj wydaje się wam lepiej zapowiadającą się konstrukcją?

Czytelnicy Tabletowo kontra baterie AA w padzie Xbox Series X

Zacznijmy od wyniku zeszłotygodniowej ankiety, w której zapytałem o to, czy zastosowanie baterii AA w kontrolerze Xbox Series X jest dla was problemem. W sondzie wzięło udział prawie tysiąc osób, co ukazuje dość szeroki przekrój opinii, który – w moim odczuciu – jest wiarygodny.

Jak się okazuje, znaczna większość z was (prawie 2/3 ankietowanych) podziela moją opinię i też uważa, że wymienne baterie w padzie nowego Xboksa są dobrym pomysłem. Również w komentarzach przeważała ta odpowiedź.

Pozostała część to głównie głos sprzeciwu, bo zaledwie 4,5% ankietowanych nie miała zdania na ten temat. Całościowo przeglądając komentarze pod ankietą, można odnieść wrażenie, że większość czytelników Tabletowo preferuje pady Xboksa, a także zastosowane w nich wymienne baterie.

Jak sam napisałem w tekście i co podkreśliliście również w komentarzach, zastosowanie wymiennych baterii wcale nie skreśla innych technologii zasilania. Do kontrolera Xbox Series X nadal możemy włożyć akumulatorki lub dedykowane rozwiązania od samego Microsoftu (Play & Charge Kit) lub innych producentów.

Z racji tego, że ankieta cieszyła się dość dużą popularnością, a i w komentarzach pojawiło się kilka ciekawych dyskusji, stwierdziłem, że przy okazji pokazu pada DualSense od PlayStation również przygotuję coś podobnego. Zanim jednak przejdę do samego pytania, przyjrzyjmy się bohaterom dzisiejszej ankiety.

DualSense, czyli kontroler przyszłości od PlayStation

Opublikowane grafiki nowego pada od PlayStation, wywołały w sieci niemałą burzę. Opinie o zaprezentowanym DualSense zalały wszystkie możliwe miejsca i pomimo tego, że pojawiło się kilka memów i zgryźliwych komentarzy, to wydaje mi się, że kontroler do PlayStation 5 wywołał raczej pozytywne emocje. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Wygląd: Futurystycznie. To jedno słowo moim zdaniem bardzo trafnie opisuje całego DualSense. Widać, że mamy tu do czynienia z pewną ewolucją DualShocka 4, jednak wydaje mi się, że projektanci pada Sony w końcu zrobili to, co powinni już zrobić generację temu – czyli pójście w kierunku kontrolera Xboksa. Twórcy obiecują znacznie lepszą ergonomię pada względem poprzednika, a także odpowiednią wagę samego pada.

Intrygująco wygląda dwukolorowy dizajn całego urządzenia, choć zaprezentowane połączenie białego z czarnym średnio mnie przekonuje, czekam na inne kolory. Niestety, nadal nie doczekaliśmy się asymetrycznych gałek – lecz nie można mieć wszystkiego.

Funkcjonalność: Ciekawszym aspektem od samego wyglądu jest jednak technologia schowana w nowym kontrolerze Sony. Twórcy głównie chwalą się nowymi mechanizmami haptycznymi, które znacząco mają poprawić jakość immersji w grach. Ma się to odbyć za pośrednictwem wysokiej jakości silniczków wibracyjnych, a także adaptacyjnych triggerów.

Te ostatnie interesują mnie najbardziej, bo mają powodować realistyczne strzelanie z broni palnej czy lepiej odzwierciedlić jazdę samochodem po różnej powierzchni. Niestety, w odróżnieniu od kontrolera Xboksa, nie zastosowano wymiennych baterii, znów postawiono na wbudowane, niewymienne akumulatory.

Xbox Series X Wireless Controller, czyli sprawdzona i lubiana formuła

Kontroler nowego Xboksa najłatwiej chyba opisać jako kolejny etap, w udanej ewolucji, której celem jest stworzenie idealnego pada dla wszystkich. Stąd też jest tu znacznie mniej zmian względem poprzednika niż w konkurencyjnym DualSense, co nie oznacza, że nie przygotowano kilku asów w rękawie.

Wygląd: Mniej spostrzegawcze osoby mogłyby stwierdzić, że to praktycznie ten sam kontroler, co w przypadku Xboksa One i trochę trudno im się dziwić. Wygląd Xbox Series X Wireless Controller (szkoda, że nie postawiono na jakąś krótszą, bardziej wpadającą w ucho nazwę) mocno bazuje na doświadczeniach z poprzedniej generacji.

Zadbano jednak o kilka znaczących szczegółów, takich jak nowy D-pad (przypominającego mi teraz nieco tego z Xbox One Elite Controller), dodanie przycisku „Share” czy zastosowanie wypustek w kilku miejscach, by poprawić ergonomie całego urządzenia.

Funkcjonalność: Pod „maską” znajdziemy nieco więcej nowości niż na zewnątrz. Jako osoba, która korzysta z kilku urządzeń do grania, bardzo cieszy mnie to, że do Xbox Series X Wireless Controller dodano pamięć kontrolera, co pozwoli na zapisanie kilku sparowanych urządzeń jednocześnie. Zmniejszono również opóźnienie pomiędzy padem a konsolą.

Ciekawą funkcją jest również kompatybilność wsteczna z Xboksem One, która – co najlepsze – ma działać w dwie strony! Możemy też liczyć na szybsze ładowanie, dzięki wykorzystaniu bardziej powszechnego dziś USB-C.

Teraz pytanie do was

Który kontroler na papierze bardziej was do siebie przekonuje? Na razie oczywiście możemy tylko pospekulować, finalną opinię będziemy mogli wygłosić dopiero po wzięciu nowych padów w swoje własne dłonie. Jednak na bazie doświadczeń obecnej generacji, a także pierwszych zapowiedzi jesteśmy już w stanie w małym stopniu ocenić, który kontroler bardziej nam się podoba.

Ja swojej opinii wygłaszać nie będę, by nie sugerować Wam żadnej ze stron, choć przyznam, że według mnie zarówno DualSense, jak i Xbox Series X Wireless Controller zapowiadają się na kawał świetnego sprzętu.

Pozostało mi więc na koniec zapytać, który pad swoim projektem, funkcjami i zaprezentowaną specyfikacją wydaje się Wam lepszym rozwiązaniem. Zapraszam zarówno do poniższej ankiety, jak i do strefy komentarzy.

