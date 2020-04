Ceny PlayStation 5 w jednym z włoskich sklepów: jeśli się potwierdzą, to ja wchodzę w ciemno

W jednym z włoskich sklepów internetowych rozpoczęła się przedsprzedaż konsoli Sony PlayStation 5. Jeśli cena, w jakiej obecnie można tam nabyć konsolę potwierdzi się, to będzie bardzo dobra wiadomość.

Możliwości jedno, cena drugie

Mijający właśnie rok będzie czasem, w którym rynkowego debiutu doczekają się konsole następnej generacji – Sony PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Z dnia na dzień w sieci pojawiają się kolejne wiadomości dotyczące możliwej specyfikacji nadchodzących konsoli oraz tytułów, w które będziemy mogli zagrać w momencie ich premiery. Co do tego, że konsole nowej generacji znacznie przewyższą możliwościami technicznymi to, co oferują obecne, możemy być właściwie pewni. Zagwozdką pozostaje jeden, ale bardzo istotny szczegół – ich cena w momencie rozpoczęcia sprzedaży. Sklep internetowy gamelife.it właśnie rozpalił iskierkę nadziei w sercach graczy, rozpoczynając przedsprzedaż PlayStation 5 w rozsądnej, jak na model premierowy, cenie.

PlayStation 5 za mniej niż 500 euro, to możliwe?

Zgodnie z ofertą dostępną na stronie sklepu, fabrycznie nowy egzemplarz PlayStation 5 można zamówić już za 450 euro, czyli około 2050 złotych. Jak na konsolę nowej generacji, w dodatku w przedsprzedaży, cena jak najbardziej zachęcająca!

Jeśli cena podana przez gamelife.it okaże się prawdziwa, gracze będą mieli powód do radości. Jednak czy długotrwałej? Co do tego mam pewne wątpliwości. Niska, jak na 2020 rok, cena konsoli, może zwiastować coś znacznie gorszego – zdecydowanie wyższą cenę gier niż w przypadku tych dostępnych na PlayStation 4. Czyżby Sony zdecydowało się sprzedawać nową konsolę relatywnie tanio, by w przyszłości zarobić na grach i PlayStation Plus? Istnieje taka możliwość.

Można jeszcze taniej, kup używaną!

Co ciekawe, poza ceną fabrycznie nowej konsoli PS5, włoski sklep podaje również cenę wersji używanej. Zgodnie z informacją na stronie internetowej, będzie ona kosztować 350 euro (około 1600 złotych). Niestety, z wiadomych przyczyn nie można jeszcze zamawiać sztuk z drugiej ręki.

Swoją drogą, informacja o cenie PS5 na rynku wtórnym, czyli przewidywanie tempa spadku wartości konsoli już teraz, nieco odbiera wiarygodności opublikowanej ofercie, dlatego, mimo wszystko, należy podejść do niej z dystansem.

A Wy, szanowni Czytelnicy, zdecydowaliście się już na zakup PlayStation 5 albo Xboxa Series X w przedsprzedaży? Jeśli tak, jaką sumę jesteście gotowi przeznaczyć na ten nabytek?

Źródło: gamelife.it