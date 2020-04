Czy zastosowanie baterii AA w kontrolerze Xbox Series X to dla Was problem? [Ankieta]

Od kilku dni w sieci trwa gorąca dyskusja wokół kontrolera do Xbox Series X. Głównym tematem rozmów i kością niezgody jest ponowne zastosowanie baterii AA do jego zasilania, tak samo, jak miało to miejsce w poprzednikach. Jednak czy naprawdę jest to dla Was tak znaczący problem?

Zacznę może na początku od samego przedstawienia kontrolera do najnowszego Xboksa wszystkim tym, którzy nie są zaznajomieni z sytuacją. Nowego pada można nazwać raczej lekką ewolucją niż rewolucją względem swojego poprzednika. Zachowano lubianą przez wielu bryłę, a także układ przycisków — tu wielkich zaskoczeń nie ma. Największe zmiany to port USB-C (w poprzedniku spotkać można było przestarzałe już microUSB), a także dodanie wypustek w kilku miejscach, co ma zwiększyć komfort użytkowania.

Zmieniono również D-pad, co z pewnością docenią fani bijatyk. Ostatnią znaczącą zmianą jest dodanie przycisku share, czyli coś, co wszyscy znają z PlayStation 4 i jego DualShocka 4. Ogółem, na papierze nowy kontroler Microsoftu zapowiada się naprawdę dobrze, tym bardziej, że połączymy go nie tylko z Xbox Series X, ale i z urządzeniami z systemem Android oraz iOS.

O co więc cały szum? Ano o wspomniane we wstępie baterie AA, którymi kontroler nowego Xboksa będzie zasilany. Dla wielu osób pomysł ten jest poroniony — no bo jak to tak, mamy 2020 rok, a ktoś nam każe używać osobnych baterii do pada? Taki DualShock 4, a nawet i DualShock 3 od PlayStation mają wbudowane akumulatory od dawna i… to moim zdaniem największy argument za wymiennymi bateriami.

DualShocki z czasem dużo tracą na żywotności swoich akumulatorów — przez co uważam, że wymienne baterie byłyby (i są) o wiele lepszym rozwiązaniem. Tym bardziej, że każdemu daje to wolność wyboru, bo nic nie szkodzi na przeszkodzie, by do pada od Xboksa włożyć akumulatorki AA. Co ważne, Play & Charge Kit z Xboksa One będzie można używać i w przypadku padów do Xbox Series X.

Pozostało mi na koniec zapytać Was, co uważacie o bateriach AA w kontrolerze Xbox Series X. Zapraszam zarówno do poniższej ankiety, jak i do strefy komentarzy.

Źródło: news.xbox.com

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!