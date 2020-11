Xbox Series S z rekordem. Tania konsola Microsoftu przyciąga nowych graczy niczym magnes!

Gdy zapowiedziano Xbox Series S, wielu graczy obawiało się (i obawia nadal), że słabsza konsola nowej generacji może wstrzymać rozwój gier wideo. Czy tak będzie, dowiemy się zapewne za kilka lat – teraz jednak wiemy, że tani Xboks okazał się dla Microsoftu prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

Zaskakująca popularność Xbox Series S

Microsoft już od jakiegoś czasu nie chwali się dokładnymi liczbami w przypadku sprzedaży swoich konsol. Firma jednak jakiś czas po premierze opublikowała informację, że Xbox Series S okazał się sporym sukcesem na premierę nowej generacji. Tańszy nextgen stał się idealną zachętą dla wielu graczy, ustanawiając nowy rekord w odsetku nowych użytkowników na każdą konsolę Xbox.

Jest to o tyle zaskakujące, że według danych analitycznych wielu sieci, większą popularnością, a co za tym też idzie sprzedażą, cieszył się mocniejszy i droższy Xbox Series X. Można więc podejrzewać, że na „S-kę” decyduje się wielu właścicieli PlayStation 4 i PC, podczas gdy fani Xboksa One stawiają na mocniejszy wariant konsoli.

I cóż mogę rzecz, sam zakupiłem Xboksa Series S na premierę i jestem z niego bardzo zadowolony. Konsola – dzięki swojej cenie – jest wręcz bezkonkurencyjna, a gdy wykupimy do niej jeszcze abonament Xbox Game Pass, staje się idealną platformą dla większości graczy – zarówno tych mniej, jak i bardziej wymagających.

Więcej szczegółów o samej konsoli znajdzie się w mojej recenzji, która w przyszłym miesiącu pojawi się na Tabletowo.

Xbox Game Pass święci triumfy

Ta informacja jest już z pewnością mniej zaskakująca, ale Microsoft i tak ma powody do świętowania – Xbox Game Pass na premierę nowych konsol zaliczył spory wzrost liczby użytkowników.

Jak się okazuje, aż 70% właścicieli Xboksów Series S|X to subskrybenci abonamentu Xbox Game Pass, co jest naprawdę świetnym wynikiem, jak na premierę konsoli. Co prawda debiucie nowych Xboksów towarzyszyła promocja na abonament Xbox Game Pass dla nowych użytkowników (co z pewnością wielu graczy skłoniło do przetestowania usługi), ale i tak liczba ta jest więcej niż zadowalająca.

Szkoda jedynie, że nie możemy tych danych zestawić z PlayStation 5 i PlayStation Plus, Sony nie podało (jeszcze?) żadnych informacji na ten temat. Niezależnie jednak od tego, jakie one by były, trzeba obu firmom pogratulować bardzo udanych premier nowych sprzętów.

Zapowiada się bardzo wyrównana walka konsol podczas tej generacji konsol!

Zobacz też: