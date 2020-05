Tak powstawał Xbox One X Cyberpunk 2077 Edition – zobacz specjalny filmik Microsoftu

Zostało jeszcze tylko 124 dni do jednej z najważniejszych premier 2020 roku — Cyberpunk 2077. Do sieci trafia więc coraz więcej informacji na temat gry, jak chociażby komunikat o dodatkach po premierze Cyberpunka, czy możliwość… edycji genitaliów. W kwietniu informowałem Was również o specjalnej limitowanej wersji Xboksa One X, o którym teraz dowiedzieliśmy się znacznie więcej.

Microsoft w ponad 10-minutowym filmie na swoim kanale YouTube opublikował materiał na temat limitowanej wersji konsoli Xbox One X. Dowiedzieć się z niego mogliśmy kilku ciekawych rzeczy, między innymi tego, jak przebiegał proces projektowania konsoli.

Przede wszystkim jednak bliżej przyjrzano się samej konstrukcji, skupiając się bardziej na detalach i wykonaniu samego urządzenia. I trudno nie odnieść wrażenia, że ta wersja Xbox One X prezentuje się najlepiej ze wszystkich dotychczasowych specjalnych edycji tej konsoli. Na mnie największe wrażenie robi dodatkowe oświetlenie urządzenia i specjalne świecące się w nocy elementy fosforescencyjne.

Zobaczcie zresztą sami:

Sprzedaż Xbox One X Cyberpunk 2077 Edition rozpocznie się już w czerwcu tego roku, a na rynek ma trafić zaledwie 45 000 sztuk! Będzie to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów.

W sieci znaleźć można różne opinie na temat wyglądu Xbox One X Cyberpunk 2077 Edition, choć raczej większość graczy jest zachwycona samym projektem konsoli. Ja nie ukrywam, że ta wersja Xboksa One również bardzo mi się podoba i jestem ciekaw jak będzie wyglądać w Polsce dostępność tej konsoli.

Przypominam, że do sklepów trafił już specjalny kontroler Xbox One, który jest inspirowany grą Cyberpunk 2077, możecie go znaleźć między innymi w Media Expert.

Cyberpunk 2077 zadebiutuje już niebawem, bo 17 września 2020 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Już teraz wiemy, że wszyscy posiadacze gry na Xboksie One dostaną bezpłatnie aktualizacje Cyberpunka na Xbox Series X.

A czy Wam podoba się ta specjalna wersja Xbox One X?

Źródło: YouTube