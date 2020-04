Xbox One X otrzyma przepiękną limitowaną wersję, inspirowaną grą Cyberpunk 2077

Specjalne wydania konsol to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów. Xbox może się już pochwalić kilkoma świetnymi limitowanymi wersjami swoich konsol, jak np. Gears 5 Limited Edition Xbox One X. Teraz jednak szykuje się coś znacznie, znacznie lepszego.

Na oficjalnym profilu Xboksa na Twitterze pojawiła się tajemnicza krótka zajawka, którą gracze od razu połączyli z grą Cyberpunk 2077 – całkowicie słusznie. Chwilę później do sieci trafił też link do filmu zapowiadającego nową, limitowaną wersję konsoli. Oficjalna zapowiedź miała pojawić się w poniedziałek, ale już teraz możemy podziwiać Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition w pełnej okazałości.

Limitowana wersja Xboksa One X inspirowana Cyberpunk 2077 wygląda… fenomenalnie. Co najlepsze, ta wersja Xboksa One X to nie prosty nadruk na konsolę! Na obudowie znajdziemy świecący się w ciemności napis „No Future”, a także specjalne diody LED – całość na zwiastunie prezentuje się przepięknie, czekam na zdjęcia Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition pokazujące, jak konsola będzie się prezentować na żywo.

W parze z konsolą idzie oczywiście specjalny kontroler, który też został zainspirowany światem Cyberpunka. Do sieci trafiły również zdjęcia pudełka z samym kontrolerem, tak więc spodziewać się możemy, że będzie opcja, by zakupić go osobno.

Znamy nawet dokładną datę premiery Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition – bez żadnych zaskoczeń, specjalna wersja Xboksa pojawi się na rynku 17 września 2020 roku, wraz z premierą Cyberpunk 2077 – co może też oznaczać, że dzieło CD Projekt RED nie zaliczy już żadnych opóźnień. Gra oczywiście znajduje się w zestawie z konsolą. Niestety, cena Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition nie jest jeszcze znana.

Kto wie, może doczekamy się i również specjalnej wersji Nintendo Switch z mojego primaaprilisowego żartu? :)

Kupilibyście taką wersję Xbox One X?

