Cyberpunk 2077 – planowane dodatki, stopień ukończenia projektu i potencjalne opóźnienie gry

Lubię wracać myślami do 2015 roku i przypominać sobie, jak świetną produkcją był Wiedźmin 3: Dziki Gon. CD PROJEKT RED wydaniem ostatniej części growej trylogii przygód Geralta z Rivii zjednał sobie serca i portfele graczy, a sam tytuł do teraz sprzedaje się fenomenalnie. Redzi pewni sukcesu swojej kolejnej gry – Cyberpunk 2077 – postanowili podzielić się kilkoma, dość znaczącymi informacjami zza kulis.

CD PROJEKT RED już pod początku nie zaprzeczało, że w CP 2077 pojawią się DLC i pełnoprawne dodatki. Studio ogłosiło, że Cyberpunk 2077 otrzyma minimum tyle samo zawartości dodatkowej co Wiedźmin 3, czyli co najmniej dwa duże rozszerzenia. Nie wiadomo czy obietnica ta dotyczy również słynnego programu szesnastu darmowych DLC, którymi uraczono graczy przy okazji zwieńczenia podróży Geralta.

Plany wydawnicze odnośnie rozszerzeń gry mają zostać zaprezentowane jeszcze przed premierą gry. CD PROJEKT RED potwierdziło również, że jest przygotowane na promowanie swojego najnowszego tytułu wyłącznie poprzez media wirtualne, co jest dość zrozumiałe biorąc pod uwagę całkowite odwołanie targów E3, na których najpewniej poznalibyśmy więcej szczegółów odnośnie gry.

Very happy to share some progress on this — Cyberpunk 2077 has already been rated by the vast majority of rating boards around the world. https://t.co/gwUXYOXpyb

