Cyberpunk 2077 pozwoli zmienić kształt i wielkość genitaliów. Będą też hardkorowe sceny

Do premiery Cyberpunk 2077 zostało zaledwie kilka miesięcy — a to oznacza, że do sieci trafia coraz więcej informacji związanych z najnowszą grą CD Projekt RED. Tym razem poznaliśmy kilka ciekawostek odnośnie m.in. edytora postaci dostępnego w tym tytule.

Najnowsze dzieło CD Projekt Red powoli trafia do firm zajmujących się klasyfikacją wiekową gier. Co nie powinno dziwić i co wiadome było od praktycznie samego początku, Cyberpunk 2077 będzie grą tylko i wyłącznie dla dorosłych. Jednak dzięki takim organizacjom, jak ESRB, dowiadujemy się o nadchodzącym tytule kilku nowych, ciekawych rzeczy.

Najgłośniejszą informacją związaną z Cyberpunk 2077, która obiegła ostatnio internet, jest możliwość dość swobodnego doboru genitaliów postaci, a także zmiany ich wielkości w rozbudowanym edytorze. Decyzja ta nieszczególnie powinna dziwić z racji tego, że CD Projekt RED już wcześniej informował, że kreator bohatera będzie pozwalał na bardzo dużą dowolność — no i nie zapominajmy, że gra dzieje się w świecie Cyberpunka, gdzie takie kombinacje są codziennością.

Co warto zauważyć, CD Projekt RED nie jest pionierem, jeśli chodzi o edycje genitaliów w grach. Wcześniej tego typu rozwiązania znalazły się w takich tytułach, jak Saints Row IV czy Conan Exiles. Jeśli zaś chodzi o różne kombinacje w tym zakresie w grach wideo… to tu nie przypominam sobie żadnego innego tytułu – jeśli Wy jakiś znacie, to dajcie znać w komentarzach.

Cyberpunk 2077 tylko dla dorosłych

Oprócz sterowania wielkością genitaliów i ich różnymi kombinacjami, w Cyberpunku 2077 pojawią się też brutalna przemoc, prostytucja, samobójstwa, narkotyki, przekleństwa czy nawet przemoc seksualna… czyli świat Cyberpunka pełną gębą!

Potwierdzono również, że większość cutscenek w grze będzie widoczna z perspektywy pierwszej osoby — tyczy się to także scen erotycznych.

Cyberpunk 2077 zadebiutuje na rynku już 17 września 2020 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Czekacie na Cyberpunk 2077?

Źródło: Windows Central