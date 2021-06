Świetna promocja: Xbox Game Pass Ultimate na 3 miesiące za marne 4 złote. Spiesz się!

Xbox Game Pass to znakomita usługa dla graczy, w ramach której za comiesięczną kwotę abonamentu zyskujemy dostęp do wielu gier, w tym także na premierę, a oprócz tego cieszymy się dodatkowymi przywilejami od Microsoftu. Teraz opcja Ultimate dostępna jest w kapitalnej promocji!

Xbox Game Pass Ultimate prawie jak za darmo

Microsoft regularnie organizuje promocje na abonament Xbox Game Pass, dzięki czemu mnóstwo osób może przekonać się, jak dobra jest to usługa. Od czasu jej uruchomienia, w jej skład wchodzi coraz więcej rzeczy, na przykład w wersji na PC mamy w zestawie bibliotekę gier Electronic Arts w ramach połączenia z usługą EA Play. Mało tego: w najwyższej opcji Ultimate można nie tylko grać w ponad 100 wysokiej jakości gier na konsolę, komputer PC czy urządzenia mobilne, ale także korzystać z bonusów Xbox Live Gold, w tym nowych darmowych tytułów każdego miesiąca czy trybu dla wielu graczy na konsoli. A i to nie wszystko, bo granie w chmurze xCloud dostępne jest także w przeglądarce i na sprzętach z iOS. Najprawdopodobniej to właśnie premierze tej nowej funkcji zawdzięczamy kapitalną zniżkę na abonament Microsoftu.

Reklama

Normalnie, za subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate trzeba wydać 54,99 złotych miesięcznie, ale teraz ruszyła promocja, w której za trzy miesiące usługi zapłacimy tylko 4 złote! Wzięcie udziału w akcji możliwe jest dla tych, którzy nie mają aktywnego abonamentu Xbox Game Pass. Oficjalnie sklep Microsoft Store podaje, że z okazji nie mogą skorzystać ci, którzy już kiedyś mieli wykupiony abonament Xbox Game Pass Ultimate, ale znamy przypadki, w których w takich okolicznościach promocja ta zadziałała, więc… możecie to sami zweryfikować ;)

Niestety, nie przewidziano żadnej zniżki dla tych, którzy mają aktywny abonament XGP. Żeby skorzystać z promocji wystarczy wejść na stronę Xboxa lub wyszukać Xbox Game Pass Ultimate z poziomu sklepu Microsoft Store w Windows 10.

Należy się spieszyć!

Xbox Game Pass Ultimate za 4 złote na 3 miesiące nie będzie na nas wiecznie czekać. Promocja ma bardzo ograniczony czas trwania – zakończy się najwyraźniej już 1 lipca o godzinie 12:00. Nie można więc zwlekać z decyzją.

Trzeba tylko pamiętać, by przed upływem trzech miesięcy zrezygnować z subskrypcji, jeśli nie chcemy ponieść dodatkowych kosztów. W przeciwnym wypadku automatycznie zapłacimy za kolejny miesiąc usługi w pełnej cenie – a to będzie nas kosztować 54,99 złotych.