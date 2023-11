PlayStation Plus na grudzień: Lego 2K Drive i dwie inne gry

W grudniu do oferty PlayStation Plus trafią trzy nowe tytuły. Tym razem Sony postanowiło na znane Lego 2K Drive, a także dwie, inne interesujące gry. Od kiedy będą dostępne i jak można w nie zagrać?

Lego 2K Drive w PlayStation Plus

Gry udostępniane w ramach PlayStation Plus mają stanowić swego rodzaju przeciwwagę dla cieszącego się dobrą opinią Xbox Game Pass. PlayStation w ramach swojego abonamentu udostępnia różne tytuły, jedne mniej, a drugie bardziej popularne. Tym razem wybór padł na trzy produkcje, z czego jedna jest znana szerszej publiczności i korzysta z uznanej na całym świecie marki.

Mowa oczywiście o Lego 2K Drive, czyli grze, która miała premierę 16 maja tego roku na konsolach PlayStation 4/5, Xbox One/X/S, Nintendo Switch oraz na PC. Produkcja wydana przez 2K Games zdobyła uznanie wśród społeczności graczy i nic w tym dziwnego. W wyścigach Lego możemy zbudować swoje wymarzone pojazdy, ścigać się z rywalami, a nawet ograć interesujący tryb fabularny.

Lego 2K Drive trafi do PS Plus już we wtorek, 5 grudnia i będzie dostępne dla członków abonamentu do poniedziałku, 1 stycznia. Tytuł trafi do posiadaczy PlayStation 4 i 5.

Tak wygląda Lego 2K Drive (fot. Wojciech Loranty / Tabletowo.pl)

Powerwash Simulator i Sable w PS Plus

Wspomniałem, że do PS Plus trafią także dwie, inne produkcje. Nie są może one aż tak znane, czy też atrakcyjne jak Lego 2K Drive, ale nie powinniście przechodzić koło nich obojętnie.

Powerwash Simulator pozwala „zabawić się” w profesjonalnego specjalistę od czyszczenia i mycia pojazdów, budynków i przestrzeni miejskich. Ot, kolejny zwykły symulator, który może być przyjemną odskocznią na jeden, czy też dwa wieczory. Ta produkcja również trafi na PS4 i PS5 już 5 grudnia.

O ile Powerwash Simulator raczej nie porwie tłumów, tak w przypadku Sable, ostatniej gry, która trafi jedynie na PlayStation 5 (5 grudnia), jest zupełnie inaczej. Ten tytuł opowiada ciekawą podróż Sable przez jej rytuał przejścia. W trakcie ogrywania produkcji od Shedworks, przemierzymy rozległe pustynie, statki kosmiczne i starożytne ruiny.

Przy okazji warto dodać, że do 4 grudnia macie czas na to, aby odebrać w ramach PS Plus listopadowe gry: Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers oraz Aliens Fireteam Elite.

5 Ocena

Aby móc wypróbować te tytuły potrzebujesz abonamentu PlayStation Plus, który jest dostępny w trzech wersjach: Essential, Extra oraz Premium. Najtańszy z nich kosztuje 37 złotych za miesiąc, środkowa opcja to wydatek rzędu 58 złotych miesięcznie, a za najdroższą opcję trzeba zapłacić 70 złotych. Każda z tych opcji ma w pakiecie „gry co miesiąc”.