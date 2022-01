Te gry znikną z usługi Xbox Game Pass w styczniu

Xbox Game Pass nie jest usługą idealną, a pewne gry nie są w niej dostępne wiecznie. Microsoft musi żonglować produkcjami w abonamencie, aby był on jeszcze bardziej atrakcyjny. Sprawdźmy zatem, jakie tytuły opuszczą najbardziej opłacalną subskrypcję w branży gier.

15 stycznia – wtedy dokładnie Microsoft ostatecznie usunie 7 produkcji z usługi Xbox Game Pass. Nie jest to wielka strata. Wszak usługa obfituje w setki fantastycznych hitów, w tym wydania od Xbox Game Studios oraz Bethesda Softworks. A to już katalog tak fantastycznych pozycji jak Forza Horizon 5, Halo: Infinite, Doom Eternal czy też wkrótce Deathloop, który straci swoją ekskluzywność dla PlayStation 5.

Wracając jednak do tematu, sprawdźmy listę gier, które opuszczą wkrótce usługę Xbox Game Pass:

PlayerUnknown’s Battlegrounds – (Chmura/Konsola),

– (Chmura/Konsola), Desperados III – (Chmura/Konsola/PC),

(Chmura/Konsola/PC), Ghost of a Tale – (PC),

(PC), Mount & Blade: Warband – (Chmura/Konsola/PC),

– (Chmura/Konsola/PC), Pandemic: The Board Game – (Konsola/PC),

– (Konsola/PC), The Little Acre – (Konsola),

– (Konsola), YIIK: A Postmodern RPG – (PC).

PlayerUnknown’s Battlegrounds wydaje się być największą stratą z całej listy gier opuszczających Xbox Game Pass. Czy aby na pewno?

Xbox Game Pass – nowe gry wkrótce

Choć Xbox Wire od 23 grudnia milczy jak zaklęte, jestem zdecydowanie pewny, że wkrótce usłyszymy o kolejnych produkcjach dołączających do usługi. Nie ma też co się martwić o PlayerUnknown’s Battlegrounds. 12 stycznia tytuł przechodzi na model free-2-play, co oznacza że wkrótce wszyscy będą w stanie grać w to battle-royale bezpłatnie. Inna sprawa, że to powinno się wydarzyć jakieś dwa lata temu. Dominacja Fortnite na tym rynku jest celem nieosiągalnym dla większości gier AAA, jakie obecnie wychodzą na światło dzienne.

Pamiętajcie też, że użytkownicy nieposiadający obecnie subskrypcji PC Game Pass, mogą odebrać swoje pierwsze trzy miesiące za jedyne 4 złote. Wystarczy podpiąć kartę i od razu anulować następną opłatę, by móc swobodnie cieszyć się setkami gier na własnym komputerze. Jeżeli usługa Wam przypadnie do gustu, zawsze możecie ją przedłużyć za 39,99 złotych/miesiąc, bądź ulepszyć ją do Xbox Game Pass Ultimate.

Wtedy zyskujecie również dostęp na konsolach Xbox, bezpłatne hity w ramach Xbox Games with Gold, czy wreszcie Xbox Cloud Gaming – możliwość streamowania gier w chmurze, bez potrzeby instalacji na dysku twardym. To oferta, nad którą zdecydowanie warto się zastanowić.