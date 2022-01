Premiery gier w 2022 roku. W co warto zagrać?

Rok 2021 dobiegł końca. Za nami kilka pomniejszych grudniowych premier. W przerwach od ogrywania ostatnio wydanych tytułów, warto więc rzucić okiem, co zaproponuje graczom 2022 rok. A jest na co czekać – premiery gier naprawdę robią wrażenie!

Reklama

Żegnamy rok 2021

Ostatni miesiąc roku raczej nie rozpieszczał naszych gamingowych kubków smakowych. Tytułami, którymi zdecydowanie warto było się zainteresować, są:

Chorus – kosmiczny shooter w stylu TPP. Premiera odbyła się 3 grudnia na PC, XSX, PS5, XONE i PS4,

– kosmiczny shooter w stylu TPP. Premiera odbyła się 3 grudnia na PC, XSX, PS5, XONE i PS4, Asterix & Obelix: Slap them All! – zręcznościówka, bazująca na słynnej serii francuskich komiksów, opowiadających o przygodach tytułowych Galów. Gra trafiła na konsole PS4, XONE i Switch 2 grudnia, a 5 dni później zadebiutowała także na PC,

– zręcznościówka, bazująca na słynnej serii francuskich komiksów, opowiadających o przygodach tytułowych Galów. Gra trafiła na konsole PS4, XONE i Switch 2 grudnia, a 5 dni później zadebiutowała także na PC, Halo Infinite (kampania fabularna) – świetnie oceniana produkcja spod skrzydeł Microsoftu. Premiera odbyła się 8 grudnia na PC i konsolach XONE oraz XSX,

(kampania fabularna) – świetnie oceniana produkcja spod skrzydeł Microsoftu. Premiera odbyła się 8 grudnia na PC i konsolach XONE oraz XSX, Five Nights at Freddy’s: Security Breach – kolejna odsłona serii popularnych, skradankowych horrorów. Premiera – 16 grudnia na PC oraz PS4 i PS5.

Osobiście najbardziej wyczekiwałem Gothica 2: Kronik Myrtany – ogromnego moda tworzonego z pasji przez skromną ekipę polskich deweloperów. Produkcję w pełni zdubbingowano, angażując takich aktorów, jak Mirosław Zbrojewicz czy Cezary Żak. Powrót do Gothica to powrót do lat młodości, a więc sentymentalna podróż w głąb cudownych wspomnień! Mod zadebiutował m.in. na Steamie 10 grudnia i powiem Wam – jest fenomenalny!

Reklama

No dobra, ale poza tymi paroma propozycjami czekało nas niewiele więcej. Pomimo wszystko, rok 2021 obfitował w świetne premiery – dostaliśmy m.in. Farming Simulator 2022, Forzę Horizon 5, Back 4 Blood, Age of Empires IV.

Na szczęście następny rok zapowiada się równie obiecująco, a nawet lepiej! Przejdźmy do rzeczy!

Dying Light 2 – to murowany hit

Po fatalnej premierze Cyberpunka 2077, wiele osób skierowało wzrok w stronę Techlandu, licząc, że premiera Dying Light 2 uratuje honor polskich deweloperów. I -szczerze – gameplay’e prezentują się znakomicie. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby po wtopie RED-ów, Techland nie dopracował swojego dzieła – tym bardziej, że premiera gry była już przekładana.

Dla niewtajemniczonych kilka słów na temat Dying Light 2. Tytuł ten jest kontynuacją hitu z 2015 roku. W grze wcielamy się w postać Aidena Caldwella, który przemierza postapokaliptyczny świat, będąc kimś w rodzaju kuriera. Akcja Dying Light 2 toczy się 20 lat po wydarzeniach znanych z pierwszej części cyklu. Świat opanowały zombie, ludzie starają się przetrwać, a my eksplorujemy, walczymy i podejmujemy decyzje bezpośrednio wpływające na bieg fabuły. Całość obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. W Dying Light 2 możemy grać samodzielnie lub w trybie kooperacji. Istnieje też tryb multiplayer.

Gra charakteryzuje się świetną oprawą graficzną, unikatowymi mechanikami (w tym elementami parkouru), angażującą fabułą i ogromnym, otwartym światem. Premiera 4 lutego 2022 roku na PC, PS4, XONE, PS5, XSX oraz Switch.

Horizon Forbidden West

Gier z wielkim otwartym światem i wciągającą historią nigdy zbyt mało! Jeśli więc podobało Wam się Horizon: Zero Dawn, powinniście być zainteresowani nadciągającą drugą odsłoną serii – Horizon: Forbidden West. Z drugiej strony, jeśli nie mieliście jeszcze okazji ograć „jedynki”, to doskonała okazja na nadrobienie zaległości.

W grze ponownie wcielimy się w Aloy, która raz jeszcze będzie musiała ocalić świat przed totalną zagładą. W tym celu udamy się w rejony Ameryki Zachodniej, gdzie przemierzymy postapokaliptyczne tereny, aby stawić czoła tajemniczej pladze.

Gra ma zaoferować rozbudowaną linię fabularną wraz z aktywnościami pobocznymi oraz wysokiej jakości oprawę graficzną. Mechanikę – podobnie jak w pierwszej części – oparto głównie na elementach walki i craftingu. Naszą Aloy możemy też rozwijać inwestując doświadczenie w nowe umiejętności. Premierę Horizon: Forribidden West zaplanowano na 18 lutego 2022 roku. Gra początkowo trafi wyłącznie na PS5 i PS4.

S.T.A.L.K.E.R 2: HEART OF CHERNOBYL

Oj, na ten tytuł czekam z wielką niecierpliwością! „Cień Czarnobyla” z 2007 roku ograłem wielokrotnie i wciąż chętnie powracam do tej produkcji. Ogromnie cieszy mnie fakt, że już 28 kwietnia 2022 roku na rynek trafi druga część tej kultowej serii postapo.

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl zapowiada powrót do niesamowicie mrocznego, nasyconego świetną historią świata, którego fundamentem stała się katastrofa ekologiczna w Czarnobylu. Tym razem jednak twórcy poszli o krok dalej, bo chcą zaserwować graczom nie tylko gameplay i opowieść z najwyższej półki, ale również wzbogacone o frakcje, mutanty i inne niebezpieczeństwa elementy grozy.

Główny bohater – Skif, będzie musiał opuścić „bezpieczną” Strefę i, jako tytułowy Stalker, wyruszyć w świat, by zrozumieć, skąd biorą się tajemnicze anomalie. Gra ma zagwarantować bogatą ścieżkę fabularną i sporo rozwiązań, sprawiających, że przebieg opowiadanej historii będzie nieliniowy.

Co więcej, w produkcji wykorzystano silnik Unreal Engine 5, więc – jak zapowiadają pierwsze materiały z rozgrywki – możemy się tu spodziewać fotorealistycznej grafiki, wykorzystującej również ray-tracing.

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl trafi na PC oraz XSX już 28 kwietnia 2022 roku. Na ten moment premiera na PS5 została anulowana.

Elden Ring – piękna sprawa!

Prawdziwa gratka dla miłośników gier typu „soulslike”, czyli tych doprowadzających do szaleństwa. Osławione studio FromSoftware powraca z kolejną niesamowitą produkcją, w której tworzenie zaangażowany był m.in. twórca książkowej Gry o Tron G.R.R. Martin – mowa oczywiście o Elden Ring.

Elden Ring to tytuł nawiązujący do korzeni serii Dark Souls. FromSoftware zabierze nas do magicznego, mrocznego świata, gdzie nie istnieje pojęcie „łatwego poziomu trudności”.

Akcja gry rozgrywka się w krainie The Lands Between. Poszczególnymi królestwami władają półbogowie, posiadający elementy tytułowego Elden Ring. Jak możecie się domyślić – naszym zadaniem będzie siłowe odebranie im tych fragmentów.

Gra zachwyca oprawą graficzną i rozbudowanym gameplay’em. Elden Ring zaoferuje zarówno tryb singleplayer, jak i tryb kooperacji. Tak jak w innych grach „soulslike”, szczególny nacisk położono na bardzo wymagające i widowiskowe walki z potężnymi przeciwnikami.

Do dyspozycji graczy oddano otwarty, mroczny świat, gdzie akcja przeplata się ze zręcznie prowadzonymi elementami RPG. Tak to przynajmniej wygląda na papierze. O praktyce przekonamy się 25 lutego 2022 roku. Wtedy Elden Ring zadebiutuje na PC oraz konsolach PS5, XSX, PS4 i XONE.

Elex 2 – kultowe drewno powraca

Gry studia Piranha Bytes się kocha albo nienawidzi. Nieodzownymi elementami twórczości Piranii są bowiem do bólu sztuczne animacje, fatalna mechanika walki, kiepski balans, prosta fabuła i mierne dialogi. To wszystko połączone w całość dało efekt tzw. drewna – dla jednych graczy synonimu legendarnego Gothica, dla innych zwiastuna wielkiego nieporozumienia.

Nie da się jednak ukryć, że Piranha Bytes cieszy się sporym uznaniem – zwłaszcza u nas w Polsce. Pierwsza część Elexa – RPG-a osadzonego w dziwnym miszmaszu futurystycznego średniowiecza, spotkała się z umiarkowanym przyjęciem odbiorców. Sukces gry zachęcił ostatecznie twórców do wydania kolejnej części Elexa.

Mnie Elex średnio przypadł do gustu. Grę udało mi się ukończyć po około 40 godzinach zabawy. Pod koniec bawiłem się całkiem nieźle, choć początki były żmudne i, zanim się porządnie „wkręciłem”, musiało minąć wiele godzin okraszonych zawodzeniem, nudą i przekleństwami.

Druga część kontynuuje wątki z pierwszej odsłony, a cała reszta to w zasadzie kalka tego, co było. O swoich pierwszych wrażeniach z rozgrywki pisał już Karol, więc zachęcam do lektury.

Elex 2 trafi do naszych rąk 1 marca 2022 roku na PC, PS4, XONE, PS5 i XSX.

Starfield – kolos od Bethesdy

Po przeszło 25 latach Bethesda wyda w końcu zupełnie nową markę. Mowa o Starfield – ogromnej grze RPG z otwartym światem, w której wcielimy się w kosmicznych podróżników.

Starfield zapowiadany był od dawna. Dla wielu osób zawiedzionych wieloosobowym Falloutem 76 i tęskniących za kultowym Skyriem, marka ta jawi się jako Ziemia Obiecana. O samej grze jednak wciąż niewiele wiadomo, ale jedno, co jest pewne to to, że Bethesda przeniesie nas do świata science-fiction. Pierwsze materiały zapowiadają też wysokiej jakości oprawę graficzną i charakterystyczne dla tego dewelopera rozwiązania gameplay’owe.

Premiera gry zaplanowana jest na 11 listopada 2022 roku na PC oraz XSX. Prawdopodobnie niedługo doczekamy się więcej informacji dotyczących tej produkcji.

Powrót Wiedźmina 3

W 2022 roku doczekamy się w końcu Wiedźmina 3: Dziki Gon w wersji na konsole nowej generacji. I choć konkretna data premiery nie jest jeszcze znana, to z pewnością będzie to doskonały powód, aby raz jeszcze powrócić do historii Białego Wilka.

Ja sam w ramach przygotowań już odpaliłem ukochaną „jedynkę”, którą mam nadzieję kiedyś zobaczyć w odświeżonej wersji. I skoro już przy tym temacie jesteśmy, warto dodać, że w marcu 2022 na nowe konsole trafi także Cyberpunk 2077.

Wiesiek wiecznie żywy :)

Inne premiery gier w 2022 roku: