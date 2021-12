Nowa płyta główna MSI z dotykowym ekranem, który może zastąpić BIOS

Producenci płyt głównych wraz z kolejnymi generacjami implementują coraz to nowsze i bardziej zaawansowane funkcje, tak aby propozycje wyróżniały się na tle konkurencji nie tylko możliwością podkręcania procesora, jak i pamięci, ale także chociażby wyglądu. Wyświetlacze na płytach głównych są coraz to częstszym widokiem, niemniej jest to funkcja zarezerwowana dla najdroższych płyt głównych. MSI MEG Z690 GODLIKE pójdzie o krok dalej i będzie miała na pokładzie duży oraz dotykowy wyświetlacz, który może po części zastąpić BIOS.

Reklama

Flagowa płyta MSI MEG Z690 GODLIKE ma duży, dotykowy ekran, którym można sterować niektóre funkcje

MSI na swoich social mediach pochwaliło się, że już niedługo zobaczymy jedną z najciekawszych płyt głównych dedykowanych najnowszej platformie Intela 12. generacji. Konstrukcja ma być największą ze wszystkich Z690 dostępnych na rynku, a także powinna zaoferować najwięcej dodatkowej technologii.

Co najciekawsze, mobo po wyciągnięciu z pudełka będzie wyposażone w 3,5-calowy, dotykowy wyświetlacz podpinany do płyty przy pomocy USB-C. Sugeruje to, że będzie można go całkowicie wypiąć, ale nie po to, by go wymienić.

Reklama

źródło: MSI

Kilkunastosekundowy film na temat płyty MSI MEG Z690 GODLIKE zdradza, że ekran będzie można podpiąć i całkowicie wyciągnąć z obudowy komputera, aby przykładowo postawić go na biurku jako dopełnienie idealnego stanowiska.

Wyświetlacz poza podstawowymi funkcjami, takimi jak pokazywaniem temperatury czy częstotliwości zegara, ma wbudowane sterowanie podkręcaniem procesora, ogólne dostosowaniem zegara układu i ponowienie overclocku.

6 Ocena

Ciekawych funkcji jest jeszcze więcej

Co więcej, urządzenie daje możliwość wyczyszczenia CMOS, co powoduje restart systemu BIOS, a także wyłączenie oraz zrestartowanie systemu. Ekran płyty MEG Z690 GODLIKE zapowiada się na ciekawe i przydatne narzędzie dla entuzjastów, overclockerów czy twórców customowanych obudów.

Jeśli chodzi o specyfikację, to płyta jest wykonana w standardzie E-ATX i ma wymiary 305 × 310 mm, co sprawia, że jest największą konstrukcją na rynku. Fani podświetlenia nie będą zawiedzeni, bowiem MEG Z690 GODLIKE ma na pokładzie masę dodatkowych diod – na panelu I/O, obok slotów M.2 oraz na radiatorze chipsetu.

Konstrukcja została wyposażona w 22-fazową sekcję zasilania dla samego procesora, 4 sloty DIMM do 128 GB z kontrolerem DDR5-6666 MHz. Procesor jest zasilany dwoma złączami 8-pin.