Rayman Origins za darmo na PC

Ubisoft nie przestaje rozdawać prezentów z okazji swoich 35. urodzin. Tym razem udostępniono za darmo Rayman Origins. Oferta jest ograniczona czasowo, dlatego warto się pospieszyć, aby nie przegapić takiej okazji.

Rayman Origins to świetna platformówka

Rayman Origins trafił na rynek 10 lat temu tj. w 2011 roku. Gra zdobyła uznanie graczy na całym świecie, dzięki czemu już w 2013 roku doczekaliśmy się kolejnej odsłony serii. Produkcja zadebiutowała na PS3, XONE, PS Vita, Nintendo Wii oraz PC.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji ograć Rayman Origins lub chcielibyście odświeżyć sobie tę niezwykłą, platformową przygodę, to mamy dla Was doskonałe wieści. Ubisoft udostępnił ten tytuł zupełnie za darmo na platformie Ubisoft Connect PC. Możecie go przypisać do swojej biblioteki do 22 grudnia do godziny 22:00.

Takie prezenty bardzo cieszą – tym bardziej, że to już kolejna z darmowych gier udostępniania przez Ubisoft w ostatnim czasie. Wcześniej mogliśmy „odhaczyć” chociażby świetnie oceniane Anno 1404: History Edition. W międzyczasie wrzucono też Assassin’s Creed: Corssover Stories. Wspomniana platformówka to jednak (przynajmniej dla mnie) najbardziej łakomy kąsek ze wszystkich dotychczas i gorąco polecam Wam go sprawdzić.

Kilka słów o Rayman Origins

Jest to klasyczna platformówka, zaprojektowana w malowniczej formie 2D. Gracze przenoszą się do baśniowego świata Rozdroża Marzeń, gdzie – jak to w tego typu produkcjach bywa – uratują świat przed mrocznymi stworzeniami.

Gra charakteryzuje się barwną, przykuwającą wzrok grafiką, ciekawie skonstruowanymi animacjami postaci, różnorodnością rozgrywki i możliwością zabawy w trybie kooperacji (do 4 osób). Twórcy zadbali także o element rywalizacji, informując graczy o ich osiągnięciach.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ograć ten tytuł w pojedynkę, ale gwarantuję, że w trybie kooperacji dostarcza on jeszcze więcej frajdy i ekscytacji. Rayman Origins to świetna propozycja na jeden lub dwa długie, zimowe wieczory. Nie zapomnijcie również dodać dwóch darmowych gier dostępnych do jutra na Epic Games Store.