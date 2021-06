Aplikacja Xbox skopiowała pomysł Snapchata, który podbił też serca użytkowników innych serwisów

Stories, czyli zdjęcia lub filmy udostępnione zazwyczaj przez 24 godziny, są dobrze znane użytkownikom popularnych serwisów społecznościowych. Co ciekawe, teraz znajdziemy je również w aplikacji Xbox, aczkolwiek w nieco innej formie.

Przed Stories coraz trudniej uciec

Snapchat spopularyzował nowe podejście do sposobu wrzucania różnych materiałów do internetu. Zdjęcie czy film, które udostępniamy znajomym lub po prostu wszystkim obserwującym, automatycznie znika po 24 godzinach. Pomysł okazał się naprawdę dobry i szybko zdobył dużą popularność, szczególnie wśród młodych osób, powoli znudzonych bardziej klasycznym Facebookiem czy Instagramem.

W związku z tym, że Snapchat szybko zdobywał nowych użytkowników, odciągając ich od największych firm, konkurencja sprawnie podjęła decyzję o wdrożeniu podobnej funkcjonalności. Stories pojawiły się więc w Messengerze, Facebooku, a także Instagramie.

Przedstawiony sposób na publikowanie materiałów w internecie nie był jednak chwilowym trendem. Nowe funkcje w aplikacjach Facebooka nadal są bardzo często używane. Dla wielu osób Stories, obok komunikatorów, stały się jedną z głównych metod komunikacji ze znajomymi i pokazywania własnych zainteresowań lub sposobu spędzenia wolnego czasu.

Co więcej, z czasem opisywane rozwiązanie zaczęło trafiać do aplikacji i usług, które niekoniecznie rywalizują z Instagramem czy Snapchatem. Dziś Stories znajdziemy m.in. na Twitterze, LinkedIn czy Pinterest, a wkrótce nawet na Slacku. To jednak nie koniec tego szaleństwa.

Xbox z własnymi Stories

Aplikacja Xbox, dostępna na Androidzie i iOS, w najnowszej aktualizacji otrzymuje funkcję, która jak najbardziej może kojarzyć się z popularnym serwisem społecznościowym. Microsoft oficjalnie ogłosił wdrożenie Stories.

Stories w aplikacji Xbox (fot. Microsoft)

Bez obaw, mimo iż Stories w aplikacji Xbox na pierwszy rzut oka przypominają rozwiązanie znane z Instagrama, szczególnie pod względem wizualnym, to nie są identyczne. Nie zobaczymy tam zdjęć i filmów znajomych.

Jak zaznacza Microsoft, wprowadzana funkcja ma na celu zapewnienie firmom nowego sposobu dotarcia do potencjalnych klientów. Oznacza to, że w Stories zobaczymy wyłącznie treści udostępnione przez twórców Call of Duty, Cyberpunka 2077 czy Forzy Horizon.

Stories będą używane jako dodatkowa możliwość marketingu, aby informować zainteresowane osoby o planowanych nowościach, promocjach, zmianach w grze czy wydaniu aktualizacji.

Nic nie wskazuje, aby funkcja miała w przyszłości zmienić się w typowy odpowiednik Snapchata. Jeśli już Microsoft zapewni użytkownikom możliwość wrzucania własnych materiałów, to raczej skupionych na grach, a nie zdjęć jedzenia czy zabawnych filmów z kotami.