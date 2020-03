Funkcja ze Snapchata ponownie skopiowana. Tym razem zrobił to Twitter

Snapchat stał się już inspiracją dla Instagrama i Facebooka. Teraz Twitter postanowił wprowadzić własne „Story”.

Imperium Marka Zuckerberga z pewnością nie było zadowolone z nagłej mody na Snapchata. Po aplikację sięgali szczególnie młodzi użytkownicy, znudzeni trochę przestarzałą formą innych, dużych serwisów społecznościowych. Snap zapewniał bowiem zestaw bardziej unikatowych funkcji, jak znikające prywatne wiadomości, zdjęcia i filmy czy Story dostępne wyłącznie przez 24 godziny.

Nic więc dziwnego, że Facebook, widząc spadające zaangażowanie użytkowników, postanowił zainspirować się konkurencyjną aplikacją. Tak właśnie na Instagramie, a także na samym Facebooku, pojawiły się odpowiedniki Snapchat Story. Wprowadzono prawie identyczne zasady działania – tekst, zdjęcie czy krótki film widoczne są tylko przez 24 godziny, później znikają.

Decyzja Facebooka okazała się naprawdę dobra. Wystarczy dziś wejść na jedną z platform należących do Marka Zuckerberga, aby zobaczyć, jak wysokim zainteresowaniem cieszą się materiały o czasowym ograniczeniu dostępności.

Nie tylko Facebook i Instagram zapragnęły mieć własną wersję Snapchat Story – podobną funkcję chce teraz oferować również Twitter. Nowość nazywa się „Fleet” i początkowo będzie testowana w Brazylii.

Fleets are a way to share fleeting thoughts. Unlike Tweets, Fleets disappear after 24 hours and don’t get Retweets, Likes, or public replies– people can only react to your Fleets with DMs. Instead of showing up in people’s timelines, Fleets are viewed by tapping on your avatar. pic.twitter.com/sWwsExRLcJ

— Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020