Wieczna wojna na X w końcu się skończy? Musk przeprowadzi eksperyment

Swego czasu chętnie korzystałem z X, lecz dziś unikam go tak samo jak Facebooka i innych social mediów, ponieważ ilość hejtu i wieczna wojna pomiędzy użytkownikami, jaka ma tam miejsce, mnie przeraża. Eksperyment, który zostanie przeprowadzony, może pomóc zintegrować podzieloną społeczność.

To niewiarygodne, jak politycy zdołali nastawić przeciwko sobie mieszkańców Polski (i nie tylko). Widać to wyjątkowo dobitnie na platformach społecznościowych, na których użytkownicy często nie mają żadnych hamulców, podczas gdy – być może – twarzą w twarz nie byliby aż tak agresywni, przynajmniej niektórzy.

Nie tylko jednak kwestie polityczne i światopoglądowe są zapalnikiem, który wywołuje kolejną wojnę wśród użytkowników. Niestety w tym przypadku, serwisy społecznościowe są tak zaprogramowane, aby cały czas podsuwać podobne treści, przez co mamy do czynienia z permanentnym konfliktem – bo skoro pod jednym postem ludzie walczyli ze sobą, to pod kolejnymi o podobnej tematyce zawsze będzie podobnie.

X postanowił zatrzymać tę samonapędzającą się spiralę. Ogłosił, że przeprowadzi eksperymentalny pitotaż, który może pomóc w końcu zgodzić się użytkownikom o różnych poglądach i preferencjach. Mają bowiem oni zobaczyć na swoim strumieniu więcej postów, które nie dzielą, a łączą. Jak to będzie działać w praktyce?

Platforma, należąca do Elona Muska, zamierza wykorzystać Community Notes, które funkcjonują od kilku lat na X i zapewniają dodatkowe informacje pod postami, często demaskując fejk niusy czy dezinformację.

Serwis wyselekcjonuje grupę twórców Community Notes, w której znajdą się osoby o bardzo różnych poglądach i preferencjach. Będą oni mogli ocenić wybrane posty, wyświetlone na swoich strumieniach aktywności – zarówno wskazać, co im się w nich podoba, jak i nie podoba.

Wśród dostępnych opcji wymieniono:

Wybrani użytkownicy mają w ten sposób pomóc szkolić nowy, otwartoźródłowy algorytm, potrafiący rozpoznawać posty, które mogą zainteresować ludzi o różnych poglądach i zainteresowaniach. Być może pozwoli to przynajmniej nieco ostudzić emocje na tej platformie i stworzyć bardziej przyjazną atmosferę, jeśli użytkownicy zobaczą więcej łączących, a nie dzielących postów.

Trudno jednak mieć wygórowane oczekiwania i marzyć, że wielka, wieczna wojna się zakończy. Prawda jest bowiem taka, że media społecznościowe korzystają na tym, że użytkownicy są aktywni – a nic tak nie zachęca ich do aktywności, jak temat, który wzbudza skrajne emocje (polityczny, społeczny czy światopoglądowy).

Raczej zatem będziemy mieli do czynienia – jak już – z leciuteńkim ostudzeniem emocji, ale nie z krainą wspólnoty i wzajemnego szacunku.

Community Notes show when they’re found helpful by people who normally disagree. What if we could do the same for posts, recognizing posts that are liked by people who normally disagree? We’ve heard requests for this for years since launching Community Notes, and we’re starting a… pic.twitter.com/ITRgWIJ2vE