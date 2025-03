Koniec z teoriami spiskowymi i kłamstwami na Facebooku i Instagramie

Meta została ostro skrytykowana, gdy w styczniu 2025 roku ogłosiła, że zakończy niezależny program sprawdzania faktów. Od razu zapowiedziała jednak wprowadzenie innego rozwiązania. Dziś Amerykanie poinformowali, że zaczną jego testy od 18 marca 2025 roku.

Meta będzie testować Notatki Społeczności na Facebooku, Instagramie i Threads

Notatki Społeczności zastąpią niezależny program sprawdzania faktów, funkcjonujący od 2016 roku. Testy tego rozwiązania rozpoczną się w Stanach Zjednoczonych 18 marca 2025 roku. Jak to będzie działać w praktyce?

Notatki społeczności mają zapewnić dodatkowe informacje na temat udostępnianych na Facebooku, Instagramie i Threads postów – mogą na przykład wskazać, że przekazywana przez autora informacja jest niedokładna lub nieprawdziwa albo wymaga doprecyzowania. Nie każdy będzie mógł jednak dodać notatkę, a jedynie dopuszczeni użytkownicy.

Do tej pory zgłosiło się ponad 200 tysięcy użytkowników Facebooka, Instagrama i Threads, ale lista oczekujących wciąż jest otwarta – mogą zapisać się na nią mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, którzy ukończyli 18 lat i mają konto od co najmniej 6 miesięcy. Dodatkowo Meta wymaga, aby było ono „w dobrym stanie”. Konieczne jest też dodanie i zweryfikowanie numeru telefonu lub włączenie weryfikacji dwuetapowej.

Dodawanie notatki społecznościowej na Threads (źródło: Meta)

Użytkownicy będą stopniowo akceptowani w sposób losowy. Na początku ich notatki nie pojawią się na Facebooku, Instagramie ani Threads – Meta chce najpierw przetestować system pisania i oceniania. Dopuszczone osoby mają bowiem nie tylko pisać notatki społecznościowe, ale też je oceniać (jako przydatne i nieprzydatne). Tworzone notatki będą mogły mieć maksymalnie 500 znaków i muszą zawierać link, prowadzący do źródła potwierdzającego informacje zawarte w notatce.

Notatki społecznościowe w Stanach Zjednoczonych będą mogły być pisane w sześciu językach: angielskim, hiszpańskim, chińskim, wietnamskim, francuskim i portugalskim. Początkowo nie będzie jednak możliwości dodawania ich do postów reklamowych.

Jak będą działać notatki społecznościowe na Facebooku, Instagramie i Threads

Meta nie zamierza publikować imion i nazwisk autorów notatki, ponieważ chce, aby inni użytkownicy oceniali wyłącznie jej treść, nie sugerując się tym, kto ją napisał. Największą szansę na pojawienie się na Facebooku, Instagramie i Threads będą miały notatki, które zostały ocenione o osoby o zróżnicowanych poglądach. W jaki sposób Amerykanie to ocenią?

Wyobraźcie sobie taką sytuację: są trzy osoby, nazwijmy je A, B i C. Wszystkie trzy oceniły notatki społecznościowe pod 5 filmami, których tematem była piłka nożna – A i B wszystkie uznały za pomocne, natomiast C oznaczyła każdą jako niepomocną. Następnie cała trójka oceniła jako pomocne 3 notatki do postów o mistrzostwach w piłce nożnej.

Spośród tych trzech osób to C ma największy wpływ na to, czy dana notatka zostanie opublikowana, ponieważ ma zróżnicowany punkt widzenia i jej ocena wskazuje, że notatka może być interesująca/ważna dla większej grupy osób – podczas gdy stałe oceny A i B sugerowałyby, że tylko dla fanów sportu, którym C najwyraźniej nie jest, a mimo to uznała notatki pod postami o mistrzostwach w piłce nożnej za pomocne.

Ocena notatki społecznościowej (źródło: Meta)

Meta informuje, że Notatki Społecznościowe korzystają z technologii, która wykrywa, czy oceniający oceniają treści inaczej w miarę upływu czasu. Jeżeli „wystarczająca” liczba takich osób oceni notatkę jako pomocną, tym większa szansa, że zostanie ona opublikowana.

Notatka społecznościowa do postu na Instagramie (źródło: Meta)

Początkowo Meta będzie wykorzystywała otwartoźródłowy algorytm X, na którym analogiczne rozwiązanie dostępne jest od długiego czasu. Z czasem zamierza go jednak dopracowywać i dopasowywać do specyfiki własnych serwisów.

Czy Notatki Społecznościowe zostaną wprowadzone również w innych krajach?

Początkowo Meta planuje wdrożyć Notatki Społecznościowe w Stanach Zjednoczonych – gdy po testach upewni się, że działają one w oczekiwany sposób. Amerykanie chcą wdrożyć je także na całym świecie, ale mówią wprost, że nie zrobią tego od razu.