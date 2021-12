Kompletna edycja polskiej gry za darmo w GOG.com

GOG.com oferuje możliwość pobrania polskiej gry X-Morph Defense Complete Edition. Ambitna gra typu tower defense będzie do odebrania bezpłatnie przez najbliższe dwa dni.

Winter Sale w GOG.com

Od 13 grudnia 2021 roku, GOG.com organizuje własną, zimową wyprzedaż gier. Żeby jednak ją uatrakcyjnić, towarzyszą jej zupełnie nowe premiery na sklepie, ograniczone czasowo rabaty, a także całkowicie bezpłatne gry dla użytkowników portalu. Nie tak dawno, właściciel platformy rozdawał I Have no Mouth and I Must Scream – klasyczną grę przygodową. Teraz znalazło się coś dla fanów gier strategicznych. I jest to znacznie bardziej świeża produkcja!

X-Morph: Defense Complete Edition to gra typu tower defense, która miała swoją premierę w 2017 roku. Co ciekawe, jest za nią odpowiedzialne polskie studio EXOR z siedzibą w Szczecinie. Tytuł osiąga oceny rzędu 4,5/5 od zweryfikowanych użytkowników sklepu, więc z pewnością jest to świetna gratka dla osób tęskniących za grami strategicznymi.

X-Morph Defense, czyli kto da więcej?

Nawet jeżeli nie mamy pieniędzy na granie, wielkie firmy rozpieszczają nas jak tylko mogą – byle byśmy zaczęli kupować w ich cyfrowych sklepach. Od kilkunastu dni, Epic Games Store rozdaje gry w ramach bożonarodzeniowej kampanii, a polski sklep mu wtóruje, rzucając co jakiś czas darmowe atrakcje podczas zimowej wyprzedaży. Powoduje to przedziwną sytuację, w której nasze biblioteki są pełne produkcji, których nigdy nie uruchomimy – przeważnie przez brak czasu bądź niekonsekwencję w ogrywaniu kolejnych tytułów.

Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli jesteście zainteresowani X-Morph: Defense Complete Edition, to będzie czekać na Was do 29 grudnia 2021 roku. Nie ukrywam – po hucznych zapowiedziach wyprzedaży spodziewałem się przynajmniej jednego, głośniejszego tytułu. Warto jednak dodać, że GOG.com w ramach swojej Winter Sale zaoferuje jeszcze jedną darmową grę. Więcej szczegółów na jej temat, dowiemy się już w nowym roku, 3 stycznia 2022.