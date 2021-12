Nowy Radeon – niższa litografia

Wszystko wskazuje na to, że AMD przygotowuje dwie propozycje z najniższej półki cenowej, dedykowane mniej wymagającym użytkownikom. Co najciekawsze, nowe karty graficzne – Radeon RX 6500 XT oraz RX 6400 będą bazować na znanej nam architekturze, jednak zostaną wyprodukowane w odświeżonym, najniższym dotąd procesie litograficznym, przez co mogą okazać się jeszcze bardziej energooszczędne.

Reklama

Nowe rdzenie, nowa litografia

Jak się okazuje, rok 2022 może być pełny nowości i premier, bowiem zapowiada się, że na rynek GPU wejdzie kolejny, trzeci poważny gracz, czyli Intel. Karty graficzne Intel Arc o nazwie kodowej Alchemist już na początku będą miały sporą konkurencję – szczególnie we flagowym oraz średniopółkowym segmencie. Niemniej jednak AMD, jak i NVIDIA w niższych półkach będą musiały nieco nadgonić, ponieważ jak dotąd, firmy nie wydały budżetowych propozycji w nowszych generacjach.

NVIDIA ma w planach zaprezentować GeForce RTX 3050 (Ti), natomiast ofensywą ze strony AMD będą dwie propozycje – Radeon RX 6500 XT oraz 6400 (bez XT, co sugeruje, że taki też się w przyszłości może pojawić). Obie karty będą bazowały na procesorze graficznym wykonanym zgodnie z architekturą RDNA 2 – a mianowicie Navi 24. Co ciekawe, oba rdzenie będą produkowane najpewniej przez TSMC w 6 nm procesie litograficznym, dzięki czemu same karty mogą okazać się zdecydowanie bardziej energooszczędne.

Reklama

AMD Radeon RX 6500 XT ma zostać wydany już w następnym miesiącu – 17 stycznia, natomiast jego zapowiedź powinna mieć miejsce w ramach targów CES 2022. Ta karta będzie bazować na rdzeniu Navi 24 wyposażonym w 1024 procesorów strumieniowych (16 jednostek obliczeniowych, 16 jednostek RT), wspieranym przez 4 GB pamięci wideo GDDR6 opartej na 64-bitowej szynie (przepustowość 128 GB/s). Oczekuje się, że karta ma mieć TDP na poziomie 107 W, a całość będzie wymagała dodatkowego zasilania (najpewniej 6 lub 8 pin).



źródło: Videocardz

Za to Radeon RX 6400 ma być niskoprofilową konstrukcją zajmującą jeden slot. Karta będzie miała na pokładzie procesor graficzny Navi 24 z 768 procesorami (zamkniętymi w 12 jednostkach obliczeniowych), co sugeruje, że znajdzie się tu 12 jednostek ray tracing. Podobnie jak model wyżej, Radeon RX 6400 ma mieć do dyspozycji 4 GB pamięci VRAM GDDR6 opartej na 128-bitowej szynie (przepustowość 112 GB/s). Konstrukcja będzie pozbawiona dodatkowego zasilania, a TDP karty ma być równe 53 W.

Najbardziej budżetowy przedstawiciel rodziny Navi II powinien zadebiutować w lutym 2022 roku.