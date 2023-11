Wypróbuj Diablo IV za darmo i kup taniej pełną wersję gry

Blizzard nie mógł przejść obojętnie obok Black Friday i także przygotował ciekawe promocje oraz akcje marketingowe związane z tym wydarzeniem. Tym razem gracze dostali możliwość grania w Diablo IV za darmo przez aż siedem dni!

Diablo IV wstaje z kolan

Diablo IV miało całkiem udany start, ale później przez fatalne decyzje ze strony Blizzarda było tylko gorzej. Gracze masowo opuszczali serwery, a pierwszy sezon okazał się totalną klapą i w sumie to nie ma się co temu dziwić – Activision często podejmuje absurdalnie głupie decyzje, a gracze odchodzą od legendarnych marek. Wygląda jednak na to, że deweloperzy wreszcie wzięli się do roboty i posłuchali społeczności, ponieważ drugi sezon został pozytywnie przyjęty.

Blizzard już ostatnio oferował Diablo IV za darmo na weekend, ale tym razem poszedł o krok dalej. Z okazji Black Friday gracze mogą przetestować ten tytuł bez żadnych opłat aż do 28 listopada do godziny 19:00.

W Sezon Krwi w Diablo IV warto zagrać (źródło: Blizzard)

Bezpłatną wersję próbną można pobrać w serwisie Steam, ale, żeby było to możliwe, to najpierw trzeba podpiąć konto Steam do swojego profilu na Battle.net. Jest to niezbędne, żeby móc korzystać z funkcji społecznościowych, jakie oferuje najnowsza część Diablo.

Zrobili nam piekło za darmo

Oczywiście „wersja demo” Diablo IV ma swoje ograniczenia, które wprowadził Blizzard. Tak samo, jak ostatnim razem, tak też i teraz gracze korzystający z bezpłatnej wersji próbnej najnowszego Diablo mogą awansować swoją postacią maksymalnie do 20 poziomu. W tym czasie mają możliwość poznania całej zawartości D4 – pod tym kątem nie ma ograniczeń.

Jeżeli po ograniu edycji demo będziesz chciał kupić pełną wersję Diablo IV, to Twoje postępy w grze przeniosą się do pełnej wersji. Co więcej, w czasie testowania możesz korzystać z wszystkich funkcji społecznościowych oraz rozgrywki międzyplatformowej.

Ceny D4 na Battle.net (źródło: Blizzard)

Blizzard przygotował także promocję na Diablo IV i można kupić tę grę aż 40% taniej (tyczy się Steam, Battle.net, Xbox, PlayStation). W przypadku Steama oraz wersji konsolowych, standardowa edycja nie kosztuje już 349 złotych, a 209,40 złotych. Z kolei Digital Deluxe Edition to wydatek rzędu 245,40 złotych (było 409 złotych), a za Ultimate Edition trzeba zapłacić 275,40 złotych (było 459 złotych).

Natomiast jeżeli chcesz zaoszczędzić jeszcze około 25 złotych, to kup grę na Battle.net, ponieważ tam samo D4 kosztuje 41,99 euro (około 183,75 złotych), a za Digital Deluxe Edition i Ultimate Edition zapłacisz odpowiednio 53,99 oraz 59,99 euro (czyli w bezpośrednim przeliczeniu 236,26 i 262,51 złotych).