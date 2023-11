W World of Tanks święty Mikołaj jeździ czołgiem

Święta to zgodnie ze współczesną tradycją czas szykowania świątecznych wypieków, szukania prezentów dla najbliższych oraz, dla niektórych, czas świątecznych operacji bojowych w World of Tanks. W tym roku do graczy dołączy dawny współpracownik Mikołaja, z którym lepiej nie zadzierać.

Operacje Świąteczne 2024 w World of Tanks

Już 6. rok z rzędu gracze mogą poczuć ducha świąt w World of Tanks. Skromne spotkanie w ostatnich latach rozrosło się jednak do dużej imprezy, a do głównych bohaterów w postaci czołgów dołączyły niedawno gwiazdy srebrnego ekranu.

W 2021 roku wyzwania i zadania dla czołgistów wręczał Strażnik Teksasu we własnej osobie, mistrz półobrotu i bohater żartów, z których śmialiśmy się jakieś 15 lat temu – Chuck Norris. Rok temu ambasadorami akcji zostali Arnold Schwarzenneger oraz Milla Jovovich. Na kogo Wargaming postawił tym razem?

Operacje Świąteczne 2024 zrealizujemy pod patronatem Vinniego Jonesa. Podczas służby u Mikołaja, jako jego prawa ręka, Vinnie podejmował się dyscyplinowania wszystkich, którzy pojawili się na liście „niegrzecznych dzieci”. Nadszedł jednak czas, aby spróbować w życiu czegoś nowego.

Dlatego grając w World of Tanks, WoT: Modern Armor oraz WoT: Blitz będziecie mogli realizować polecenia wyznaczone przez Vinniego. Kończąc misje w nagrodę otrzymacie m.in. skórki do czołgów, emblematy czy awatary. Dawny spec Świętego Mikołaja od brudnej roboty może zostać również zrekrutowany do Waszej załogi i zagrzewać Was do walki podczas zimowych potyczek.

Świąteczne porachunki

Tegoroczne święta w World of Tanks rozpoczną się 1 grudnia 2023 roku. Dokładna lista prezentów oraz niespodzianek, jakie na Was czekają pojawi się w ciągu najbliższych kilku dni.

A na zakończenie: Jeżeli nie kojarzycie Vinniego Jonesa, koniecznie musicie obejrzeć „Porachunki” (Lock, Stock and Two Smoking Barrels) i „Przekręt” (Snatch). Choć aktor (i były reprezentant Walii w piłce nożnej grający na pozycji pomocnika) zagrał też w filmach „60 sekund”, „Nocny pociąg z mięsem” czy „Company of Heroes: oddział bohaterów” to właśnie role Big Chrisa i Kulozębnego Tony’ego należą do najbardziej rozpoznawalnych w jego karierze.

Poza tym, oba filmy wyreżyserowane przez Guya Ritchiego to po prostu świetne komedie kryminalne. Może w tym roku, zamiast „świąt z Kevinem” warto, dla odmiany obejrzeć coś innego?