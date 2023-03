Xiaomi przerosło oczekiwania, jednak robi dobrą minę do złej gry

Xiaomi uważa to za sukces i choć nie zamierzamy odbierać producentowi tej radości, to mimo wszystko wcale nie jest tak dobrze, jak Chińczycy starają się to przedstawić. Firma miała bowiem lepsze momenty w swojej historii.

„Sukces” Xiaomi w 2022 roku

Chiński gigant opublikował dziś raport za 2022 rok, który zapowiada twierdzeniem, że osiągnął nieco lepsze wyniki niż oczekiwał rynek. Producent podaje, że w minionym roku osiągnął przychody na poziomie 280 mld juanów i skorygowany zysk netto w wysokości 8,5 mld juanów, pomimo globalnych przeciwności makroekonomicznych. Udało się to dzięki wykorzystaniu silnych możliwości realizacji strategicznej oraz stałemu poprawianiu efektywności operacyjnej.

Xiaomi poradziło sobie zatem w 2022 roku lepiej niż spodziewał się rynek, a nie było to łatwe, biorąc pod uwagę wiele wydarzeń i zjawisk, które wystąpiły w zeszłym roku. Mimo wszystko wyniki za 2022 rok są znacznie słabsze niż za 2021, ponieważ przychody w 2021 roku wyniosły aż 328,3 mld juanów, a skorygowany zysk netto 22 mld juanów. Rok do roku przychód zmniejszył się zatem o ponad 15%, a zysk o ponad 60%!

Biznes smartfonów Xiaomi wygenerował 167,2 mld juanów przychodów (w 2021 roku 208,9 mld juanów), a średnia cena sprzedaży tego typu urządzeń wzrosła czwarty rok z rzędu, do 1111 juanów. Producent przywołuje dane udostępnione przez Canalys, według których w 2022 roku dostarczył na rynek 150,5 mln smartfonów. Dla porównania, w 2021 roku firma dostarczyła 190,3 mln, czyli o blisko 40 mln więcej.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Pomimo mniejszego popytu na smartfony, naturalnie zwiększyła się liczba aktywnych w miesiącu użytkowników MIUI – w 2022 roku sięgnęła 582,1 mln, podczas gdy w 2021 roku było ich 508,9 mln, co oznacza wzrost rok do roku o 14,4%.

Znacznie lepiej sytuacja wygląda natomiast w przypadku tabletów – Xiaomi podaje, że w Chinach kontynentalnych dostarczyło w czwartym kwartale 2022 roku o ponad 160% więcej tabletów niż w Q4 2021, dzięki czemu firma według Canalys znalazła się na trzecim miejscu w TOP 5 największych dostawców tego typu urządzeń w tym regionie.

Nie tylko smartfony przestały sprzedawać się jak ciepłe bułeczki

W 2022 roku również w segmencie IoT Xiaomi odnotowało spadek przychodów – do 79,8 mld juanów z 85 mld juanów w 2021 roku. Mimo to w ciągu roku znacznie zwiększyła się liczba podłączonych urządzeń (nie zaliczają się do nich smartfony, tablety i laptopy) – do 589 mln (z 434 mln), podobnie jak liczba użytkowników aplikacji Mi Home – z 63,9 mld do 75,8 mln.

Nieznacznie zwiększyła się też liczba dostarczonych na rynek telewizorów – w 2022 roku było to 12,4 mln, a w 2021 roku 12,3 mln. Znacznie bardziej wzrósł zaś przychód ze sprzedaży dużych inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego – aż o 40% rok do roku. Podobnie lub nawet większe wzrosty odnotowano w obszarze dostaw pralek (ponad 39% r/r), klimatyzatorów (ponad 50% rok do roku) i lodówek (~100% r/r).

Xiaomi jest też zadowolone z przychodów z usług internetowych, które w 2022 roku wyniosły 28,3 mld dolarów (choć prawdopodobnie wkradł się tutaj błąd i chodzi o juany, a nie dolary), z czego z rynków zagranicznych 6,8 mld juanów (o 35,2% więcej niż w 2021 roku). Tak samo Chińczycy nie narzekają na wyniki biznesu reklamowego i gamingowego, które w 2022 roku wygenerowały przychody w wysokości – odpowiednio – 18,5 mld juanów i 4,1 mld juanów (o 4,4% więcej niż w 2021 roku).

Wydatki Xiaomi na badania i rozwój

Producent zawsze podaje też, ile pieniędzy przeznaczył na R&D – w 2022 roku 16 mld juanów (w 2021 roku 13,2 mld juanów). Do 2026 roku Xiaomi zamierza wydać na badania i rozwój ponad 100 mld juanów. Ponadto firma poinformowała, że w zeszłym roku zainwestowała 3,1 mld juanów w inteligentne pojazdy elektryczne i inne inicjatywy.

Chińczycy ujawnili też, że na dzień 31 grudnia 2022 roku posiadali ponad 30000 patentów na całym świecie w ponad 60 krajach i regionach. W zeszłym roku ~50% wszystkich pracowników pracowała nad R&D, a zespół badawczo-rozwojowy odpowiedzialny za inteligentne pojazdy elektryczne zatrudnia ponad 2300 osób.

Xiaomi zapowiada, że masowa produkcja pierwszego smart elektryka rozpocznie się w pierwszej połowie 2024 roku.