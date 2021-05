Fani piłkarskich rozgrywek i emocji z pewnością z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie Mistrzostw Europy – UEFA Euro 2021. T-Mobile postanowił specjalnie na tę okazję przygotować „mistrzowski” MIX BOX dla dzieci i młodzieży.

W ostatnim czasie doprawdy obrodziło nowymi „pudełkami”. Play niedawno wprowadził do swojej oferty Junior BOX słuchawkami bezprzewodowymi Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic, a Orange Extrabox Joy, w którym może się znaleźć na przykład iPhone SE i Apple Watch SE. Teraz swoją najnowszą propozycję tego typu zaprezentował natomiast T-Mobile.

T-Mobile wprowadza do sprzedaży nowy, „mistrzowski” MIX BOX na UEFA Euro 2021

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozpoczną się już 11 czerwca i potrwają do 11 lipca 2021 roku. Operator, który przewodzi #TeamMagenta, postanowił przygotować specjalną ofertę z tej okazji, aby jego najmłodsi klienci mogli jeszcze lepiej przygotować się do UEFA Euro 2021.

„Mistrzowski” MIX BOX to propozycja, przeznaczona przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Mają oni do dyspozycji dwa zestawy – w skład obu wchodzi smartfon Samsung Galaxy A02s (w kolorze czarnym lub białym), a do tego mogą wybrać opaskę sportową Samsung Galaxy Fit 2 lub piłkę z logo reprezentacji Polski.

„Mistrzowski” MIX BOX na UEFA Euro 2021 (źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska)

„Mistrzowski” MIX BOX kosztuje złotówkę na start, a dalej klient musi wykonać 12 pierwszych doładowań na kwotę 50 złotych i 12 kolejnych na kwotę 100 złotych. W ramach tej oferty dostaje do dyspozycji nielimitowane rozmowy do wszystkich oraz nielimitowane SMS-y i MMS-y, a także do 9 GB internetu co miesiąc (standardowo jest to pakiet 6 GB, ale można dostać dodatkowe 3 GB po wyrażeniu zgód marketingowych). Do tego operator daje usługę Supernet Video, dzięki której można oglądać wideo w wielu serwisach bez zużywania posiadanego pakietu danych. Na liście znajdują się m.in. TVP Sport, YouTube, Netflix i TikTok.

Co ciekawe, „mistrzowski” MIX BOX naprawdę się opłaca, ponieważ w podobnej ofercie cenowej klienci mogą również dostać sam smartfon Samsung Galaxy A02s bez gratisów w postaci opaski Samsung Galaxy Fit 2 czy piłki do nogi.

„Mistrzowski” MIX BOX dostępny jest m.in. na dedykowanej ofercie MIX stronie internetowej T-Mobile.