Utarło się, że pierwszy kwartał każdego roku kalendarzowego jest dość kiepski dla producentów, ponieważ klienci wydali wszystkie pieniądze w poprzednim na prezenty dla najbliższych i nie tylko, bo też m.in. na Black Friday i Cyber Monday. Mimo to, wyniki finansowe Samsunga są lepsze niż przed rokiem. W uzyskaniu takiego efektu Koreańczykom pomogła m.in. wcześniejsza premiera flagowej serii Galaxy S21.

Wyniki finansowe Samsunga lepsze niż przed rokiem. Pomogła wcześniejsza premiera serii Galaxy S21

Południowokoreański czebol poinformował, że łączne przychody za pierwszy kwartał 2021 roku kalendarzowego wyniosły 65,39 bln wonów, a zysk operacyjny – 9,38 bln KRW. W obu przypadkach są to liczby wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej – odpowiednio o 6% i 4%. Mimo że wzrosty nie są tak imponujące jak u Apple, to Koreańczycy i tak mogą sobie pogratulować, ponieważ każdy wzrost rok do roku jest na wagę złota, szczególnie że warunki na rynku nie są szczególnie sprzyjające.

Samsung informuje, że „zarobki wygenerowane przez Mobile Communications Business wzrosły znacząco”, ponieważ sprzedaż flagowych smartfonów oraz tych, przeznaczonych dla masowego klienta, była wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie odnotowano też wzrost udziałów w zarobkach z tytułu sprzedaży tabletów, PC i wearables.

(fot. Andrzej Libiszewski / Tabletowo.pl)

Łącznie IT & Mobile Communications Division zaraportował 29,21 bln KRW skonsolidowanego przychodu i 4,39 bln KRW zysku operacyjnego za pierwszy kwartał 2021 roku. Samsung nie ukrywa, że popyt na jego produkty był mniejszy niż w poprzednich trzech miesiącach, jednak jednocześnie zwiększył się on w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Dzięki temu Mobile Communications Business odnotował wzrost zarówno przychodów, jak i zysku operacyjnego. Przyczyniła się do tego zwiększona sprzedaż flagowych smartfonów za sprawą wcześniejszej premiery serii Galaxy S21, a także duża popularność modeli dla masowego klienta, w tym tych z linii Galaxy A. Wyniki finansowe Samsunga w tym obszarze pomogła również poprawić sprzedaż tabletów, PC i wearables.

Samsung Galaxy A52 5G (fot. Paweł Pobudejski / Tabletowo.pl)

Z opublikowanego raportu wynika, że wyniki finansowe Samsunga może osłabić w drugim kwartale 2021 roku upływający czas od premiery flagowych smartfonów oraz braki niezbędnych podzespołów, z którym boryka się cała branża (choć OnePlus podobno nie). Jednocześnie firma spodziewa się, że sprzedaż nowych modeli, w tym Galaxy A52 i Galaxy A72, będzie rosnąć.

Samsung dał też do zrozumienia, że w drugiej połowie 2021 roku możemy spodziewać się premiery nowych składanych smartfonów.