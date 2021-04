Samsung zaprezentował nowe laptopy z serii Galaxy Book, w tym Odyssey z RTX 3050Ti Max-Q

Laptopy Samsunga dla klientów z Polski są co najwyżej ciekawostką, lecz trudno przejść obojętnie obok prezentacji nowych modeli z serii Galaxy Book. Najnowsze komputery osobiste południowokoreańskiego producenta spełnią oczekiwania klientów o różnych wymaganiach i dla wielu osób mogą okazać się idealnym kompanem dnia codziennego.

Nowe laptopy Samsunga z serii Galaxy Book 2021

Samsung zaprezentował dziś w sumie cztery nowe laptopy: Galaxy Book, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 i Galaxy Book Odyssey.

Pierwszy z ww. oferuje 15,6-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli, różne procesory Intel (Celeron, Pentium Gold lub Core 11. generacji), od 4 GB do 12 GB LPDDR4x RAM i dysk NVMe SSD o pojemności do 1 TB. W sprzedaży pojawią się zarówno wersje ze zintegrowanym układem graficznym, jak i osobną kartą graficzną NVIDIA GeForce MX450. Ponadto użytkownicy dostaną do dyspozycji bogaty zestaw portów i złączy, w tym 2x USB-C i HDMI. Opcjonalnie dostępny będzie też czytnik linii papilarnych.

źródło: Samsung

Powyższy model jest zatem najbardziej „klasycznym” laptopem dla masowego klienta, który ma spełnić oczekiwania możliwe jak największej grupy użytkowników. Samsung Galaxy Book Odyssey to natomiast propozycja przede wszystkim dla osób, potrzebujących wysokiej wydajności i swobody, ponieważ zaoferuje on swoim właścicielom procesory Intel Core 11. generacji (i5/i7) oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 Max-Q lub RTX 3050Ti Max-Q, a także możliwość dołożenia pamięci operacyjnej.

Ponadto specyfikacja tego laptopa obejmuje również m.in. 15,6-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli, od 8 GB do 32 GB DDR4x RAM, dysk NVMe SSD o pojemności do 1 TB, czytnik linii papilarnych i złącze RJ-45 oraz obsługę WiFi 6.

Kolejne dwa laptopy, Galaxy Book Pro i Galaxy Book Pro 360 to prawdziwe gwiazdy w ofercie Samsunga. Wyróżniają je ekrany AMOLED o przekątnej 13,3 cala lub 15,6 cala i rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli – w wersji z dopiskiem „Pro” można go obrócić o 360°, a do tego producent dodaje do niego w zestawie rysik S Pen.

Ponadto laptopy te zaoferują procesory Intel Core 11. generacji (dostępna będzie też konfiguracja z osobną kartą graficzną NVIDIA GeForce MX450), od 8 GB do 32 GB LPDDR4x RAM, dysk NVMe SSD o pojemności do 1 TB, głośniki z dźwiękiem AKG i technologią Dolby Atmos oraz czytnik linii papilarnych. Samsung przygotował również model, który obsłuży sieć 5G.

Nic nie wskazuje na to, aby zaprezentowane dziś nowe laptopy trafiły do sprzedaży w Polsce.