Gotówka popłynęła do Apple szerokim strumieniem w Q1 2021. Tylko producent iPhone’ów może tyle zarabiać

Polityka cenowa, stosowana od samego początku przez giganta z Cupertino, pozwala mu zarabiać ogromne pieniądze, o jakich konkurencja może tylko pomarzyć. Wyniki finansowe Apple po raz kolejny są rewelacyjne – w pierwszym kwartale 2021 roku kalendarzowego gotówka popłynęła do tej firmy szerokim strumieniem.

Na początek, gwoli ścisłości, należy doprecyzować, że w przypadku Apple rok kalendarzowy nie pokrywa się z rokiem fiskalnym. Podobnie jest również m.in. u Sony. Pierwszy kwartał 2021 roku kalendarzowego to dla giganta z Cupertino drugi kwartał 2021 roku fiskalnego.

Wyniki finansowe Apple za pierwszy kwartał 2021 roku kalendarzowego

Za okres od 1 stycznia do 31 marca firma z siedzibą w Cupertino w stanie Kalifornia zarejestrowała przychody w wysokości 89,584 mld dolarów. Są one zatem o oszałamiające 54% wyższe niż odnotowane w analogicznym okresie rok wcześniej, kiedy było to „zaledwie” 58,313 mld dolarów. Amerykański gigant poinformował też, że w pierwszym kwartale 2021 roku sprzedaż na rynkach zagranicznych (tj. poza Stanami Zjednoczonymi) wygenerowała 67% całych przychodów.

Za największą część przychodów odpowiada sprzedaż iPhone’ów – w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku kalendarzowego sprzedano smartfony o łącznej wartości 47,938 mld dolarów. Dla porównania, rok temu gigant z Cupertino odnotował z tego tytułu 28,962 mld dolarów.

Wyniki finansowe Apple za pierwszy kwartał 2021 roku są rewelacyjne (fot. Miłosz Lis / Tabletowo.pl)

Znakomite wyniki finansowe Apple udało się uzyskać również dzięki sprzedaży usług – w pierwszym kwartale 2021 roku na konto firmy z Cupertino wpłynęło 16,901 mld dolarów. Warto tu zauważyć, że jest to najbardziej dochodowa działalność zaraz po sprzedaży iPhone’ów – w tym przypadku wygenerowała blisko 20% wszystkich przychodów amerykańskiego giganta.

W pierwszym kwartale 2021 roku na bardzo dobre wyniki finansowe Apple wpłynął również znacznie większy popyt na komputery Mac – gigant z Cupertino sprzedał urządzenia o wartości 9,102 mld dolarów, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej odnotował z tego tytułu prawie połowę tego – 5,351 mld dolarów.

Podobnie jest też w przypadku iPadów – w pierwszym kwartale 2021 roku ich sprzedaż wygenerowała 7,807 mld dolarów przychodu, podczas gdy przed rokiem, w Q1 2020, 4,368 mld dolarów. Jeśli natomiast chodzi o kategorię Wearables, Home and Accessories, to była ona minimalnie bardziej dochodowa dla firmy z Cupertino, bowiem przychody ze sprzedaży tych urządzeń wyniosły 7,836 mld dolarów (vs 6,284 mld dolarów przed rokiem).

Wyniki finansowe Apple za pierwszy kwartał 2021 roku ujawniły też, że dochód netto za ten okres wyniósł 52,385 mld dolarów.