Apple Intelligence już w kwietniu w Polsce. To dobrze i niedobrze jednocześnie

Użytkownicy iPhone’ów, iPadów i Maców w USA mogą już teraz cieszyć się z funkcji Apple Intelligence. Nam przyjdzie na to poczekać do kwietnia, ale jeśli chcielibyśmy pogadać z Siri po polsku, to dobrych wieści niestety brak.

Apple Intelligence na iPhone’ach w kwietniu

Dokładniej rzecz ujmując – w kwietniu w Unii Europejskiej. Apple opublikowało artykuł, w którym chwali się uruchomieniem zestawu funkcji sztucznej inteligencji znanej pod zbiorczą nazwą Apple Intelligence. Sęk w tym, że na urządzeniach mobilnych jak na razie mogą z nich korzystać w języku angielskim tylko ci, którzy pobrali iOS 18.2, iPadOS 18.1, przebywając w Stanach Zjednoczonych. Użytkownicy z Australii, Kanady, Irlandii, Nowej Zelandii, Południowej Afryki oraz Wielkiej Brytanii będą mogli sprawdzić funkcje AI w grudniu 2024 roku. Europa musi jednak poczekać jeszcze dłużej. Jak długo?

Apple nie precyzuje, kiedy dokładnie rozpocznie dystrybucję nowych funkcji AI wśród użytkowników iPhone’ów i iPadów. Przekazuje jedynie, że proces ten zostanie uruchomiony w kwietniu 2025 roku.

Jest jednak pewna furtka, umożliwiająca zapoznanie się z niektórymi opcjami sztucznej inteligencji już teraz. Jeśli mamy komputer Mac z systemem macOS Sequoia 15.1, możemy zacząć korzystać z Apple Intelligence, ale pod jednym warunkiem. Misimy przestawić język urządzenia na angielski USA. Przynajmniej tak wynika z informacji opublikowanej przez Apple.

Skąd taki rozdział między sprzętami mobilnymi a komputerami Apple? Cóż, gigant z Cupertino musiał zwolnić nieco wdrażanie Apple Intelligence w krajach Unii Europejskiej ze względu na akt o rynkach cyfrowych. Dotyczy on jednak tylko systemów iOS oraz iPadOS. Komputery z macOS na pokładzie nie są tak mocno związane wymogami unijnymi, dlatego można na nich korzystać z AI Apple.

Jakie funkcje można testować?

Wśród nowości znaleźć można Narzędzia pisania. Pomogą one przeredagowywać, poprawiać oraz podsumowywać tekst niemal w każdym zakątku systemu i aplikacjach firm trzecich. Służą do tego funkcje Przeredaguj oraz Korekta.

Podczas korzystania z Siri, asystent będzie w stanie jeszcze lepiej zrozumieć polecenia użytkownika wydawane w języku naturalnym. W łatwy sposób posiadacz smartfona, tabletu lub Maca przełączy się między wydawaniem komend głosowo na komunikację pisemną.

Znacznie inteligentniejsze będzie też wyszukiwanie fotografii w aplikacji Zdjęcia – wystarczy opisać pożądane skojarzenie z konkretną fotką, a system wskaże pasujące wyniki. Oprócz tego w opcjach edycji zdjęć pojawi się funkcja Oczyść, usuwająca z nich niepożądane elementy. Do tego całkiem fajną opcją wydaje się być szybkie generowanie filmów za pomocą funkcji Wspomnienia.

W skrzynce mailowej będzie można wypróbować opcji Wiadomości priorytetowe, wypychającej „do góry” najbardziej istotne e-maile, czy też ich praktyczne podsumowania. Pojawi się też Odpowiedź inteligentna – znajdująca w tekście pytania i sugerująca odpowiedzi na nie.

Oprócz tego w aplikacji Telefon i Notatki użytkownicy mogą teraz nagrać połączenie i wygenerować jego transkrypcję, a następnie Apple Intelligence stworzy z niego podsumowanie.

Niestety doświadczenie Apple Intelligence będzie niepełne, jeśli większość naszej korespondencji i notatek tworzona jest w języku polskim. A jeżeli ma Macu mamy ustawiony polski jako język systemu, z funkcji AI nie skorzystamy w ogóle. I na razie nic nie wskazuje na to, by Siri miała się w najbliższym czasie nauczyć naszej rodzimej mowy.