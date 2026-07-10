Wyłącz tę funkcję na Instagramie. Inaczej staniesz się „pożywką” dla AI

Jeżeli korzystasz z Instagrama i Twoje konto jest publicznie dostępne, wyłącz tę nową funkcję. W przeciwnym wypadku Twoje materiały będą mogły być przetwarzane przez sztuczną inteligencję.

Meta udostępniła Muse Image i automatycznie włączyła użytkownikom nową funkcję na Instagramie

7 lipca 2026 roku Meta zaanonsowała Meta Image – pierwszy model do generowania obrazów autorstwa Meta Superintelligence Labs. Został on już wdrożony do Meta AI, którą udostępniono na Facebooku, Messengerze, Instagramie i WhatsAppie w Polsce w marcu 2025 roku.

Meta Image pozwala generować obrazy z użyciem prostego, konwersacyjnego języka. Użytkownik może skorzystać też z sugerowanych promptów, jeżeli nie do końca wie, jaki efekt chce osiągnąć. Ciekawą funkcją jest możliwość przesłania zdjęcia pomieszczenia, aby sztuczna inteligencja zaprojektowała je na nowo – AI może nawet umieścić w projekcie produkty dostępne w internecie oraz na Facebook Marketplace.

Z użyciem Meta Image można również edytować zdjęcia oraz wykorzystać jeden z ponad 30 nowych efektów AI dla Stories na Instagramie (na tę chwilę tylko w USA). Dostępna jest również opcja skorzystania ze wzmianki konta na Instagramie, aby dodać zawartość wybranego profilu do swoich zdjęć.

Meta informuje, że w takim przypadku Meta AI wykorzystuje publiczne zdjęcia do tworzenia wizualizacji gotowych do publikacji. W Centrum pomocy znajduje się informacja, że opcja ta jest domyślnie włączona dla kont publicznych.

Wyłącz tę nową funkcję na Instagramie, aby sztuczna inteligencja nie przetwarzała Twoich postów

Jeśli zatem nie chcesz, aby sztuczna inteligencja amerykańskiego giganta przetwarzała opublikowane przez Ciebie materiały, masz do dyspozycji dwie opcje. Atomową, czyli zmianę konta na prywatne, albo przejście do Ustawień (po dotknięciu zdjęcia profilowego i potem trzech kresek w prawym górnym rogu), a następnie do sekcji Udostępnianie i ponowne użycie.

Tam, w sekcjach, gdzie jest mowa o wykorzystaniu zawartości konta przez innych użytkowników do tworzenia przez nich nowych treści z użyciem Meta AI, przesuń suwaki w lewą stronę. Opcja ta jest dostępna wyłącznie w najnowszej wersji aplikacji na urządzeniach mobilnych.

screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Meta zapowiada, że wkrótce model Muse Image będzie dostępny również na Facebooku i Messengerze oraz dodatkowych powierzchniach na Instagramie i WhatsAppie.

Amerykanie poinformowali też, że w przyszłości udostępniony zostanie również model Muse Video do generowania wideo. Aktualnie jest on dostępny dla wybranych w wersji poglądowej.