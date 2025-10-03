Okrojony smartwatch Samsunga sprzedawany jest drożej niż „zwykły”

Samsung nawiązał współpracę z „gigantem edukacyjnym” i jednocześnie wykastrował jeden ze swoich zegarków inteligentych z masy funkcji. Wszystko jednak w dobrej wierze. Podobno ;)

Smartwatch Samsunga… bez żadnych aplikacji

Firma edukacyjna Pearson z Wielkiej Brytanii rozpoczęła współpracę z Samsungiem. W efekcie powstał smartwatch dla dzieci skoncentrowany na „produktywności” najmłodszych. Model ten został opracowany z myślą o użytkownikach w wieku od 7 do 13 lat. W rzeczywistości jest on jednak wykastrowaną wersją zegarka Samsung Galaxy Watch 7, pozbawioną aplikacji i długiej listy funkcji. Uwierzcie mi, cena też Was raczej zaskoczy.

Zobaczmy jednak najpierw co ten model potrafi. Zegarek Pearson Revibe zaoferuje młodym użytkownikom „wibracje przypominające”, które mają wspomagać w utrzymaniu koncentracji uczniów. Z tego powodu dzieci na liście funkcji nie znajdą popularnych i przydatnych aplikacji, takich jak kalkulator, przeglądarka czy możliwość przesyłania wiadomości.

Smartwatch Revibe (źródło: Pearson)

Jest jednak kilka funkcji, w których ten mocno okrojony smartwatch Samsung Galaxy Watch 7 ma się przydać. Pearson wspomina o:

zbieraniu danych behawioralnych i samooceny,

zapewnianiu spersonalizowanych spostrzeżeń,

zintegrowaniu potrzeb harmonogramu i przypomnień,

generowaniu raportów z oceny i monitorowaniu postępów.

Producent zaznacza, że zegarek będzie przesyłał użytkownikowi przypomnienia np. „Czy wykonuję zadanie?”. Ponadto pozwoli na gromadzenie danych biometrycznych, w tym liczby przebytych kroków czy poziom niepokoju.

Pearson Revibe oferuje również własną aplikację, która łączy się ze smartwatchem po połączeniu go z siecią Wi-Fi. Ponadto dostosowano też pasek zegarka, aby dziecko mogło wygodnie zapiąć go na mniejszym nadgarstku.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 7 w wersji dla dzieci – cena i subskrypcja

Zegarek w wersji dla dzieci może nie wzbudzałby aż tak wiele emocji, gdyby nie to, że ten mocno okrojony Samsung Galaxy Watch 7 – czy też Pearson Revibe – wraz z aplikacją kosztuje aż 449 dolarów (~ 1630 złotych) w rocznym modelu subskrypcyjnym lub 399 dolarów (~1447 złotych) rocznie w ramach dwuletniej subskrypcji.

Dla porównania oryginalna wersja Galaxy Watch 7 z oficjalnej dystrybucji producenta aktualnie dostępna jest za 299,99 dolarów (~ 1088 złotych).