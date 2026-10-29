Wyjątkowa myszka Lenovo. To „śmieciowa” rewolucja

Tak wyjątkowej myszki komputerowej jeszcze nie widzieliście. To prawdziwa „śmieciowa” rewolucja i drugie życie dla szczególnej grupy produktów.

Takiej myszki Lenovo wcześniej nie stworzyło – stare zabawki z Happy Meala dostały drugie życie

McDonalds’s i Lenovo zawarli współpracę, której efektem jest wyjątkowy sprzęt – i to w kilku aspektach. Firmy połączyły siły, aby opracować niedrogą myszkę bezprzewodową McDonald’s Fry Mark, intrygującą zarówno pod względem designu, jak i sposobu wykonania.

Otóż ta nadzwyczajna mysz wygląda jak kultowe i wszystkim znane żółto-czerwone pudełko frytek. Na tym jednak nie koniec, gdyż 60% plastikowej obudowy zostało wykonane z recyklingu starych zabawek dodawanych do dziecięcych zestawów Happy Meal. W zestawie z myszką znalazła się też biało-żółta torba filcowa do przechowywania sprzętu, która po rozpięciu suwaka zamienia się w zieloną „tacę” oraz pełni rolę podkładki pod mysz. Całość zamknięto w pozbawionym plastiku, kartonowym opakowaniu.

Mysz wyprodukowana przy współpracy z Lenovo może zostać połączona z komputerem przez Bluetooth, adapter USB 2,4 GHz lub kablem USB. Szczegółowa specyfikacja nie została ujawniona – wiadomo zaledwie, że wbudowany akumulator ma pojemność 380 mAh, a mysz oferuje trzystopniową regulację czułości DPI.

Mysz komputerowa (źródło: McDonald’s)

Każdy fan McDonald’s chciałby mieć tę myszkę, ale jest pewien problem

Czas jednak na kiepskie wieści. McDonald’s i Lenovo wyprodukowali zaledwie 4 tysiące myszek McDonald’s Fry Mark. Co gorsza, ten limitowany nakład sprzedał się w ekspresowym tempie, a urządzenia były oferowane wyłącznie w McDonald’s China. Myszy wyceniono tam na 99 jenów (~ 3 złote) oraz 18 punktów lojalnościowych.

McDonald’s China deklaruje na swojej stronie, że wprowadziło już na rynek ponad 20 produktów z recyklingu. Wśród nich znalazło się m.in. pudełko charytatywne Ronalda McDonalda, zielone tace restauracyjne, doniczki i inne elementy ogrodowe, odzież dla pracowników oraz maskotki.

Mysz komputerowa (źródło: McDonald’s)

Przy okazji warto przypomnieć, że McDonald’s postanowiło sięgnąć po rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Dzięki nim sieć ma wyciągać więcej pieniędzy od klientów. W praktyce w poszczególnych restauracjach AI ma w sposób dynamiczny dostosowywać ceny w oparciu o analizę transakcji dokonywanych w restauracjach. Póki co rozwiązanie ma znaleźć zastosowanie w USA i na wybranych rynkach na świecie.