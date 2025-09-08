Samsung skopiuje Apple. Znowu

Samsung „zgapił” wiele rozwiązań Apple i zrobi to znowu. Jeden z jego nadchodzących flagowców będzie przypominał modele iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, których premiera już 9 września 2025 roku.

Samsung Galaxy S26 Edge jak iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max

W przeszłości Koreańczycy mieli dużo problemów przez „inspirowanie się” produktami i rozwiązaniami Apple. Dziś, nawet jeśli to robią, to nie na tyle bezczelnie, aby Amerykanie ciągali ich za to do sądu. W tym przypadku też raczej do tego nie dojdzie, choć „inspiracja” będzie bardzo wyraźna.

Serwis Android Headlines opublikował rendery, przedstawiające smartfon Samsung Galaxy S25 Edge. Zdradzają one, że na tyle urządzenia znajdzie się potężna, prostokątna i rozciągająca się od lewej do prawej krawędzi wyspa. W większości niezagospodarowana, ponieważ dwa aparaty i dioda doświetlająca mają być przy lewym boku.

Samsung Galaxy S26 Edge (źródło: Android Headlines)

Być może jest to celowe skopiowanie rozwiązania z nowych smartfonów Apple, a może też próba zamaskowania faktu, że wyspa wraz z obiektywami aparatu mają wystawać ponad pół centymetra (!) ponad powierzchnię obudowy. Smartfon Samsung Galaxy S26 Edge ma mieć bowiem 5,5 mm grubości, ale jeżeli uwzględni się aparaty, to grubość zwiększy się do – uwaga – 10,8 mm!

Można podejrzewać, że bez tej prostokątnej wyspy albo w sytuacji, gdyby była ona mniejsza i otaczała wyłącznie aparaty, ponad półcentymetrowy garb znacznie bardziej rzucałby się w oczy.

POLECAMY RÓWNIEŻ: Wszystko, co wiadomo o serii Galaxy S26 (podsumowanie przecieków)

Wygląd smartfonów Samsung Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge i Galaxy S26 Ultra ujawniony

Serwis Smartprix opublikował z kolei rendery wszystkich smartfonów z serii Samsung Galaxy S26. Udostępniona grafika potwierdza wygląd modelu z dopiskiem „Edge” oraz ujawnia, że pozostałe dwa również będą miały wyspę na panelu tylnym, ale znacznie mniejszą, bo obejmującą wyłącznie aparaty (w Galaxy S26 Ultra nie wszystkie – tylko trzy).

Rendery smartfonów Samsung Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge i Galaxy S26 Ultra (źródło: Samsung)

Informatorzy Roland Quandt i PhoneArt udostępnili z kolei informacje na temat aparatów w nowych eSkach. Wynika z nich, że Galaxy S26 Pro otrzyma 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym, a Galaxy S26 Edge zestaw 200 Mpix + 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra dostanie zaś: