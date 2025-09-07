Ten powerbank jest zabójczo mocny

W Berlinie trwają targi IFA 2025. To właśnie na nich Anker pokazał nową linię Prime, a jej najciekawszym elementem jest powerbank o mocy 300 W. To urządzenie, które może naładować dwa laptopy i smartfon jednocześnie, a do tego uzupełnia energię w rekordowym tempie.

Anker Prime Power Bank 26K, czyli 300 W mocy w kieszeni

Najmocniejszym punktem nowej oferty, zaprezentowanej przez producenta na IFA 2025, jest bez wątpienia Anker Prime Power Bank. To właśnie ten sprzęt przyciągnął największą uwagę. To bank energii o pojemności 26250 mAh (99,75 Wh), który – co najważniejsze – możecie bez problemu zabrać ze sobą w podróż, ponieważ nie przekracza limitów linii lotniczych, a jednocześnie oferuje parametry dotąd spotykane tylko w stacjonarnych ładowarkach.

Powerbank wyposażono w dwa dwukierunkowe porty USB-C o mocy do 140 W każdy oraz jeden port USB-A 22,5 W. Łączna moc wyjściowa wynosi 300 W, co pozwala zasilać jednocześnie dwa laptopy i uzupełniać energię np. w smartfonie. Warto dodać, że nie jest to jednak najszybsze ładowanie z pojedynczego portu w ofercie tej marki. Anker Power Bank 165 W pobija ten wynik.

Anker Prime PowerBank (źródło: Anker)

Równie imponująco wygląda ładowanie samego urządzenia. Powerbank może przyjąć nawet 250 W mocy, jeśli podłączymy go do dwóch zasilaczy USB-C PD 3.1. W takim scenariuszu od zera do 80% napełnia się w 35 minut. Alternatywą jest dedykowana Prime Charging Base. To stacja dokująca, która przez złącze pogo-pin ładuje urządzenie z mocą 150 W i jednocześnie potrafi zasilać trzy inne sprzęty.

Powerbank oferuje też wbudowany ekran, na którym użytkownik zobaczy dokładne dane o poborze i oddawanej mocy. Wszystko można dodatkowo monitorować przez aplikację Anker. Obudowa o wymiarach 159,9 × 38 × 62,7 mm kryje systemy bezpieczeństwa ActiveShield 4.0, które w czasie rzeczywistym kontrolują temperaturę i rozdzielanie energii.

Oficjalna sprzedaż rozpocznie się 25 września 2025 roku, a cena nie została jeszcze podana przez producenta. Można się jedynie spodziewać, że będzie to jeden z droższych powerbanków w ofercie firmy.

Anker Prime Powerbank (źródło: Anker)

Nie tylko jeden sprzęt. Firma prezentuje cały ekosystem

Premiera powerbanku to część szerszej wizji marki. CEO Anker Innovations, Steven Yang, podczas konferencji na IFA podkreślał, że celem firmy jest rozwiązywanie realnych problemów użytkowników i tworzenie sprzętu, który łączy szybkość, bezpieczeństwo i wygodę. Linia Anker Prime obejmuje nie tylko powerbanki, ale też nowe ładowarki GaN czy stacje dokujące.

Anker Seria urządzeń Prime (źródło: Anker)

Do oferty trafi m.in. Prime Docking Station 14-in-1, umożliwiająca podłączenie trzech monitorów (w tym jednego w 8K), Prime Wireless Charging Station zgodna ze standardem Qi2 o mocy 25 W z aktywnym chłodzeniem, a także kompaktowa ładowarka GaN 160 W z trzema portami USB-C i inteligentnym wyświetlaczem. Całość ma tworzyć spójny ekosystem, w którym urządzenia są monitorowane i kontrolowane przez aplikację, a każdy port informuje o aktualnym poborze mocy.

Anker akcentuje też zgodność z najnowszymi standardami, ponieważ wszystkie porty użyte w zaprezentowanych urządzeniach obsługują USB-C PD 3.1, a powerbanki są projektowane tak, by mieściły się w regulacjach linii lotniczych.